"Некоторые стоят в очереди более суток": на границе с Польшей застряли бензовозы из-за протестов

На пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе бензовозы и газовозы пропускают вместе с другими грузовиками по одной машине в час.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на опрошенных трейдеров.

"Пропуск происходит со скоростью одной машины в час, независимо от типа груза. Некоторые грузовики уже стоят в очереди более суток", - сообщил представитель одного из крупных импортеров.

По его словам, сейчас их бензовозы перенаправляются на другие пункты пропуска.

Напомним:

Польские перевозчики начали анонсированную акцию протеста на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" 12 мая в 16:00.

Протестующие ограничили пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост на украинско-польской границе до 1 транспортного средства в час в каждом направлении.

Причина митинга - растущее недовольство условиями работы и доходами. Польские транспортники в очередной раз указывают на украинских коллег как источник своих проблем, обвиняя их в снижении ставок на перевозки и вытеснении с рынка.

Перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.

Киев призывает Варшаву к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, которые накануне заблокировали движение грузовиков вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".