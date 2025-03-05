Власники АТБ і NAVI йдуть у житловий сектор. Як забудовники залучають відомих інвесторів

Девелоперські компанії перебувають за крок від банкрутства через відсутність покупців квартир. Їм на допомогу приходять великі інвестори з інших галузей.

Наприкінці 2024 року інвестиційна група BGV співвласника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича долучилася до проєкту будівництва житлового комплексу біля річки Почайної в Києві, який реалізує компанія Saga Development. Житло стало черговою нішею в диверсифікованому портфелі бізнесів Буткевича: ритейл, видобуток копалин, енергетика, футбол.

Другим новим гучним іменем в житловому девелопменті став Максим Кріппа – бізнесмен, який прославився придбанням готелю "Україна", бізнес-центру "Парус" та кіберспортивного клубу NAVI. Він став стратегічним інвестором групи компаній DIM, які зводять вісім комплексів.

Ринок житлового будівництва перебуває у вкрай поганому стані з 2022 року: попит на новобудови знизився на 80%. Забудовники, які залежали від постійного потоку коштів покупців квартир, опинилися в скрутному становищі.

Прихід стратегічних інвесторів може вдихнути нове життя в ринок і подарувати надію покупцям квартир на швидку добудову їхнього житла.

Врятувати дедлайни

Saga Development належить столичному забудовнику Андрію Вавришу. Його відносини з BGV Буткевича почалися задовго до інвестицій останньої в житловий комплекс (ЖК) Boston Creative House на проспекті Бандери в Києві у 2024 році.

Ще до великої війни BGV запрошували Saga Development стати партнером у будівництві заміського ресторанного комплексу Equides Club у Лісниках під Києвом, розповідає Вавриш. Однак він відмовився.

"У процесі консультацій я чесно сказав менеджменту BGV, що не бачу, яку користь ми можемо принести проєкту, бо це не наш профіль. Прибуток, який ми отримали б від участі в ньому, був би незаслуженим, на мою думку", – розповідає Вавриш.

Бізнесмен каже, що його відвертість запам'яталася представникам BGV, тож коли настав час Вавриша запрошувати зовнішнього інвестора, ті не відмовили. За його словами, після початку великої війни багато його партнерів, з якими він "тягнув фінансове навантаження", "повтікали, перестали вірити в Україну". "Спочатку ми домовилися з менеджментом BGV, потім – з Буткевичем. Основна мета – покращити Boston Creative House і швидше його реалізувати", – каже Вавриш.

Затримка будівництва комплексу становить щонайменше два роки, свідчить інформація, опублікована на сайті ЛУН. В одному будинку збудований монолітний каркас на рівні 15-го поверху з 25-ти, у другому – на рівні четвертого.

За підрахунками сайту "Ктостроіт", Saga Development посідає перше місце серед забудовників за рівнем затримки зведення зданих будинків (середня затримка – 25 місяців) і третє місце – серед будинків, які ще будуються (27 місяців).

Корпоративний інвестиційний фонд "Магнум" Буткевича став власником 49% у компанії-замовнику будівництва ТОВ "Столиця-зем-індустрія". Другим її кінцевим бенефіціарним співвласником є син Вавриша Максим. Скільки BGV інвестує в добудову ЖК – сторони не розкривають. Вавриш переконує, що навіть за найгіршої ситуації в країні сторони застосують кризовий план і завершать роботи.

"Є фінансовий план, маємо необхідний запас ліквідності, узгоджені об'єми робіт. Ми рухаємося досить спокійно, при цьому інтенсивно будуємо. Перший будинок буде введений в експлуатацію до кінця цього року", – обіцяє бізнесмен.

Проєкт ЖК Boston Creative House forum.domik

Ділити прибуток від реалізації квартир BGV і Saga Development не поспішатимуть, переконує Вавриш. Він очікує на продовження співпраці на інших майданчиках: "Ми сфокусовані на добудові "Бостона". Ви побачите кооперацію за багатьма проєктами, мова йде не тільки про BGV. Зараз ми проводимо реструктуризацію: якісь активи продаємо, десь виходимо в більшу автономність".

П’ять ЖК Saga зводить з девелоперською компанією Perfect Group народного депутата Дмитра Ісаєнка, обраного від партії "Опозиційна платформа – за життя".

Прокурорський кешфлоу

Броварські забудовники Олександр та Андрій Насіковські в середині 2010-х років переїхали до Києва та заснували девелоперську компанію DIM. Вони будували за гроші і на земельних ділянках впливових та непублічних бізнесменів і політиків, розповідають джерела ЕП на будівельному ринку.

"Насіковські не могли закріпитися в Києві без "даху". Їх куратором був Вадим Столар, пізніше вони уклали "понятійку" з Комарницьким. На проєктах під їхнім девелопментом відмивали гроші прокурори і "менти", – каже один з девелоперів.

Так, ЖК "A136" на вулиці Антоновича DIM будувала на ділянці, що належить ТОВ "Піріт" Сергія Тігіпка та ТОВ "Віолія", де засновниками були спочатку номінальні особи Столара, а потім – Дениса Комарницького, з'ясувало видання "Наші гроші".

Насіковські та Столар також стояли за компанією "Нова слобідка", яка хотіла забудувати ділянки на Микільській Слобідці, повідомляв активіст Олег Симороз. У 2023 році Верховний Суд повернув ділянки громаді.

Замовником будівництва першого ЖК Насіковських у Києві – "Автограф" – було ТОВ "Дісбуд". Його керівником з 2016-го по 2022 рік був Олександр Карп’як.

Він же володів 50% у ПрАТ "Авіакомпанія "Віта". Остання виступала власником землі на Обсерваторній гірці в Павлівському сквері, де громада захищала ділянку від забудови. Інші 50% "Авіакомпанії "Віта" належать Олександру Байдацькому, чий син Сергій працював прокурором Дніпровського району Києва, а невістка Ірина Байдацька – прокурором Шевченківського району.

Забудова Павлівського скверу і Микільської Слобідки – не єдині скандальні проєкти Насіковських. На Крістеровій гірці, на вулиці Вишгородській, кияни впродовж кількох років протестували проти забудови ділянки розміром 1 га.

Орендар ділянки у 2017 році уклав договір про будівництво з ТОВ "Екостандарт-інвест". Власниками останнього тоді були Ольга Майська (50%), Максим Кузьменко (25%) і ТОВ "КП-інвест" (25%). Журналісти знайшли зв'язок Кузьменка та "КП-інвесту" з Комарницьким та Столаром відповідно.

Кріппа укрупнюється

Колишні представники слідчих органів та "смотрящі" виявилися ненадійними партнерами: Столар розвиває бізнес у Дубаї, а Комарницький опинився під ковпаком НАБУ. Кількість угод з купівлі нових квартир зменшилася вп’ятеро, тож Насіковським довелося шукати нового стратегічного інвестора. Забудовники знайшли такого, про що повідомили в листопаді 2024 року, але не назвали його.

Від власних джерел ЕП дізналася, що цим інвестором став Максим Кріппа. 21 лютого ЕП надіслала запит у пресслужбу DIM з проханням підтвердити або спростувати інформацію, проте 24 лютого, за кілька годин до надсилання відповіді, компанія розмістила відповідний пресреліз на офіційному сайті.

Керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський повідомив ЕП, що партнерство було спільною ініціативою двох сторін.

"Я та мій брат Андрій усвідомлювали, що для подальшого масштабування компанії потрібен стратегічний партнер з практичним досвідом і розумінням того, як влаштований ринок нерухомості. Своєю чергою, Кріппа був зацікавлений у співпраці з девелоперською компанією, здатною реалізувати його амбітні та масштабні проєкти в Україні. Наші запити збіглися", – каже Насіковський.

Андрій та Олександр Насіковські facebook сторінка Андрія Насіковського

Забудовник відмовився розкривати деталі угоди через "формалізацію процесів". За його словами, за гроші Кріппи добудовуватимуть усі проєкти групи компаній DIM. "Наше партнерство передбачає довгострокову співпрацю, яка забезпечить завершення і введення в експлуатацію об’єктів у заявлені терміни, а також дасть можливість почати нове будівництво. Говорити про "фінансову стелю" зарано, адже об’єм робіт і плани на майбутні проєкти масштабні", – заявив він.

23 лютого на сайті Delo.ua вийшло інтерв’ю Насіковського із заголовком "Ми знайшли 100 мільйонів доларів інвестицій для добудови проєктів". Згодом публікацію приховали, але вона залишилася в кеш-пам'яті Google, звернули увагу у виданні Forbes Ukraine. За інформацією джерел ЕП, Delo.ua належить Кріппі.

Завдяки коштам великого інвестора DIM змінить бізнес-модель: компанія не розраховує на кошти покупців квартир на етапі "котлована", а продаватиме житло на високих стадіях готовності будинків. Першим до такого кроку вдалася Stolitsa Group у 2022 році, почавши продажі тоді, коли будинок був майже завершений.

Насіковський повідомив, що в Кріппи є запит на будівництво власних девелоперських проєктів, тож група візьметься за їх реалізацію.

Раніше інтереси Кріппи в Україні обмежувалися комерційною та готельною нерухомістю. Він придбав бізнес-центр "Парус" у Столара, готелі "Дніпро" та "Україна" – у Фонду держмайна, базу відпочинку в Козині – у Фонду гарантування вкладів, стоянку яхт у Києві – у секретаря громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту Артема Пакшина.