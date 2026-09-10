"На сьогодні знищити всі склади неможливо": у Varus прокоментували атаки на логістику
За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.
Про це написав засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак у Facebook.
"На сьогодні знищити всі склади неможливо. Від початку війни в Україні знищено 2,1 млн кв. м складів класу А і Б+. Із них 1,5 млн – в Київській області. Причому 900 тисяч кв. м знищено від початку 2026 року.
На початок війни кількість українських складів оцінювалася десь на рівні 4,2 млн кв. м класу А і Б. Плюс від початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м." – йдеться в дописі Шостака.
Тобто разом в Україні було 5 млн кв. м складських площ, з яких знищено 2,1 млн кв. м, а залишилося – 2,9 млн кв. м – тобто понад 50% вищих класів.
Шостак вважає, що якщо врахувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, це додасть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів.
Також він прокоментував втрати та збитки ритейлерів унаслідок російських атак.
"Гірко визнавати, але те, що відбувається (з ритейлом – ЕП) зараз, – справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу – приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася." – пише бізнесмен.
Водночас він зазначив, що не потрібно панічно скуповувати товар, адже дефіциту в Україні не буде. За оцінкою Шостака, потрібний товар завжди можна буде знайти якщо не в цьому, то в іншому магазині.
Нагадаємо:
Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.
Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.