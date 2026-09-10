"На сьогодні знищити всі склади неможливо": у Varus прокоментували атаки на логістику

Ілюстративне фото, склад Varus у вогні на Київщині після російської атаки

За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.

Про це написав засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак у Facebook.

"На сьогодні знищити всі склади неможливо. Від початку війни в Україні знищено 2,1 млн кв. м складів класу А і Б+. Із них 1,5 млн – в Київській області. Причому 900 тисяч кв. м знищено від початку 2026 року.

На початок війни кількість українських складів оцінювалася десь на рівні 4,2 млн кв. м класу А і Б. Плюс від початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м." – йдеться в дописі Шостака.

Тобто разом в Україні було 5 млн кв. м складських площ, з яких знищено 2,1 млн кв. м, а залишилося – 2,9 млн кв. м – тобто понад 50% вищих класів.

Шостак вважає, що якщо врахувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, це додасть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів.

Росіяни не зможуть знищити всі склади в Україні Фото: Руслан Шостак у Facebook

Також він прокоментував втрати та збитки ритейлерів унаслідок російських атак.

"Гірко визнавати, але те, що відбувається (з ритейлом – ЕП) зараз, – справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу – приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася." – пише бізнесмен.

Водночас він зазначив, що не потрібно панічно скуповувати товар, адже дефіциту в Україні не буде. За оцінкою Шостака, потрібний товар завжди можна буде знайти якщо не в цьому, то в іншому магазині.

Нагадаємо:

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.