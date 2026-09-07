Попит на будівельників змінився залежно від регіона — дослідження

За рік помітно зріс попит на будівельників на сході та півдні України, у той час, як у західних та центральних містах показники переважно зменшились.

Такі дані платформи OLX Робота.

Аналітики проаналізували дані платформи за липень. Кількість розміщених вакансій за рік помітно зросла в обласних центрах сходу та півдня України.

Зокрема фіксували +27% у Кропивницькому, +23% у Дніпрі, +16% у Полтаві, + 14% у Запоріжжі, +13% у Миколаєві, +8% у Харкові та + 4% у Сумах.

У західних та центральних містах показники переважно зменшились. Найбільш помітно — у Києві -12%, у Рівному, Львові, Івано-Франківську та ВІнниці по -10%, Тернополі -8%.

На показники впливають різні фактори, серед яких — безпекова ситуація та потреба у працівниках у конкретному регіоні. Водночас кількість відгуків кандидатів більш помітно зросла на заході України.

Так, за рік спостерігали +46% в Ужгороді (найвищий показник), +41% у Львові, +29% у Хмельницькому, +27% у Чернівцях, +19% в Івано-Франківську.

У Києві та Чернігові у кількості відгуків фіксували +21% та +26% відповідно.

У містах сходу та півдня показники зростання у межах від +5% до +7%, а у деяких — вони зменшились: Запоріжжя -11%, Миколаїв -40%, Суми -4%.

У західних і частині центральних міст, де кількість оголошень за рік переважно скоротилась, кількість відгуків зросла. Це може свідчити про посилення конкуренції за робочі місця серед кандидатів, кажуть аналітики.

Натомість на сході та півдні ситуація інша: зростання кількості вакансій не супроводжується помітним збільшенням відгуків. Роботодавці у цих регіонах відчувають гострішу потребу у працівниках.

Наближеність до лінії фронту впливає на попит зі сторони пошукачів. Однак невеликі показники зростання у деяких обласних центрах сигналізують про поступове відновлення активності на локальному ринку праці.

Станом на липень попит на фахівців у сфері будівництва — на рівні минулого року, а медіанна зарплата та активність кандидатів помітно зросли.

На OLX Робота серед найбільш затребуваних вакансій у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" — різноробочий, будівельник, монтажник, фасадник та електрик. Також у цій категорії шукають плиточників, мулярів, зварювальників, малярів, сантехніків та штукатурів.

"Якщо порівнювати дані за липень 2025 та 2026 років — кількість оголошень (розміщених вакансій) майже не змінилась (+1% по Україні). Це, зокрема, демонструє стабільний запит на спеціалістів у цій сфері", – говориться у повідомленні.

Щодо попиту на ці вакансії — зміни більш помітні, зазначають аналітики. За рік активність пошукачів у категорії зросла на 11%, а кількість відгуків на 1 оголошення збільшилась з 5 до 6.

Медіанна зарплата у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" — 38 125 грн, що на 22% більше, ніж у липні минулого року.

У категорії будівництва та облицювальних робіт на деякі вакансії зафіксовано одні з найвищих медіанних зарплат по країні. Зокрема за даними липня 2026 зарплата фасадника складає 72 500 грн, штукатура — 71 250 грн, плиточника — 71 000 грн, муляра — 66 500 грн, маляра — 65 000 грн.

Будівельнику пропонують 55 000 грн, монтажнику — 47 500 грн, електрику — 45 000 грн, зварювальнику — 42 500 грн, різноробочому — 29 000 грн.

Майже для всіх вакансій показники вищі, ніж загальна медіанна зарплата по Україні, яка становить 30 500 грн, відповідно до аналітики OLX Робота.

"Бізнеси дедалі більше конкурують за фахівців, що позначається і на рівні заробітних плат. Однак кадровий дефіцит у 2026 році поглиблюється, зокрема і у сфері будівництва", — каже Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

Серед основних причин, які зазначають роботодавці у цій та інших галузях — мобілізаційні процеси та міграція за кордон. Також відчувають нестачу кваліфікованих кадрів.

За даними дослідження OLX Робота та EBA, 68% компаній очікують погіршення кадрової кризи наступного року.

На ситуацію впливатимуть різні фактори, зокрема інтерес до галузі серед кандидатів та готовність роботодавців інвестувати у навчання, перекваліфікацію, змінювати підхід до найму та залучати на посади різні категорії населення.

Нагадаємо:

Кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" за рік зросла майже вдвічі – на 95%, тоді як кількість відгуків по Україні скоротилася на 40%.

Кадровий дефіцит в Україні посилюється, бізнес змінює підходи до найму: підвищує зарплати і доповнює мотиваційні пропозиції.