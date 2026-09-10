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Чотири київські ТРЦ тепер не зачиняються під час "жовтих" тривог

Артур Крижний — 10 вересня, 18:55
Чотири київські ТРЦ тепер не зачиняються під час жовтих тривог
Ілюстративне фото, ТРЦ Україна
Фото: Getty Images

ТРЦ River Mall, Retroville, Piramida і DREAM з 10 вересня продовжують роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги, який оголошують у разі дронової загрози.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Працюють лише магазини, які добровільно погодилися на новий режим. Кожен орендар може самостійно зачинитися, якщо вважає ситуацію небезпечною. DREAM публікуватиме перелік таких магазинів у соцмережах і на сайті.

Новий режим запровадили після постанови уряду, яка дозволила бізнесу працювати під час "жовтих" тривог, а відвідувачам самостійно вирішувати, чи залишатися в закладі. "Червоний" рівень оголошують у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Lavina Mall і Blockbuster Mall поки оцінюють ризики. У Respublika Park ситуацію коментувати відмовилися: 10 вересня поруч із торговим центром дрон влучив в автозаправну станцію, поранивши трьох людей.

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Нагадаємо:

9 вересня Київський метрополітен почав тестувати роботу без обмежень під час "жовтого" рівня загрози.

Водночас McDonald's вирішив не відкривати київські ресторани під час "жовтих" повітряних тривог.

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Чотири київські ТРЦ тепер не зачиняються під час "жовтих" тривог
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