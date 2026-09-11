Європейський центральний банк вдруге за рік підвищив базову ставку

Європейський центральний банк підвищив ключову депозитну ставку на 0,25 відсотка - до 2,5 відсотка, це вже друге підвищення ставки цього року.

Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄЦБ.

Рада керівників банку ухвалила рішення підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів.

"Конфлікт на Близькому Сході продовжує чинити інфляційний тиск, і очікується, що інфляція ще тривалий час залишатиметься значно вищою за цільовий рівень", – говориться у повідомленні.

"Сьогоднішнє рішення підкреслює рішучість ради проводити монетарну політику, спрямовану на стабілізацію інфляції на цільовому рівні 2% у середньостроковій перспективі", – пояснили у ЄЦБ.

Згідно з базовим сценарієм нових прогнозів експертів ЄЦБ, загальний рівень інфляції складе в середньому 3% у 2026 році, 2,5 % у 2027 році та 2,1 % у 2028 році.

Щодо інфляції без урахування цін на енергоносії та продукти харчування, базовий сценарій передбачає 2,5% цього року, 2,6% наступного року та 2,3% у 2028 році.

Порівняно з червнем базовий прогноз інфляції на 2026 рік залишився незмінним, тоді як прогнози на 2027 та 2028 роки були переглянуті у бік підвищення. Базовий прогноз економічного зростання становить 0,9% на 2026 рік, 1,4% на 2027 рік та 1,5% на 2028 рік.

"Це перегляд у бік підвищення як для 2026, так і для 2027 року, що головним чином відображає більшу, ніж очікувалося, стійкість економіки єврозони", – говориться у повідомленні.

"Перспективи залишаються вкрай невизначеними, причому існують ризики зростання інфляції та уповільнення економічного зростання", – зазначили у банку.

Нагадаємо:

Раніше агентство Bloomberg писало, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) майже напевно проведе друге підвищення облікової ставки наступного тижня, чиновники також відкриті до третього кроку пізніше цього року. ЄЦБ як найбільш рішучий центральний банк серед країн G7 збирається підвищити ставки на чверть процентного пункту, до 2,5%.

Ставка ЄЦБ розповсюджується на 21 країну єврозони. У червні ставку підвищили з 2,0% до 2,25%. Це стало першим підвищенням ставки ЄЦБ з вересня 2023 року. У 2024 та 2025 роках ставки знижували вісім разів.

У липні цього року банк утримався від зміни ставок. Він залишив процентну ставку на рівні 2,25%, проте члени ради керівників обговорили питання подальшого підвищення вартості кредитування у відповідь на черговий стрибок цін на нафту.