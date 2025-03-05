Владельцы АТБ и NAVI идут в жилой сектор. Как застройщики привлекают известных инвесторов

Девелоперские компании находятся в шаге от банкротства из-за отсутствия покупателей квартир. Им на помощь приходят крупные инвесторы из других отраслей.

В конце 2024 года инвестиционная группа BGV совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича присоединилась к проекту строительства жилого комплекса возле реки Почайной в Киеве, который реализует компания Saga Development. Жилье стало очередной нишей в диверсифицированном портфеле бизнесов Буткевича: ритейл, добыча ископаемых, энергетика, футбол.

Вторым новым громким именем в жилом девелопменте стал Максим Криппа - бизнесмен, который прославился приобретением гостиницы "Украина", бизнес-центра "Парус" и киберспортивного клуба NAVI. Он стал стратегическим инвестором группы компаний DIM, которые возводят восемь комплексов.

Рынок жилищного строительства находится в крайне плохом состоянии с 2022 года: спрос на новостройки снизился на 80%. Застройщики, которые зависели от постоянного потока средств покупателей квартир, оказались в затруднительном положении.

Приход стратегических инвесторов может вдохнуть новую жизнь в рынок и подарить надежду покупателям квартир на скорую достройку их жилья.

Спасти дедлайны

Saga Development принадлежит столичному застройщику Андрею Ваврышу. Его отношения с BGV Буткевича начались задолго до инвестиций последней в жилой комплекс (ЖК) Boston Creative House на проспекте Бандеры в Киеве в 2024 году.

Еще до большой войны BGV приглашали Saga Development стать партнером в строительстве загородного ресторанного комплекса Equides Club в Лесниках под Киевом, рассказывает Ваврыш. Однако он отказался.

"В процессе консультаций я честно сказал менеджменту BGV, что не вижу, какую пользу мы можем принести проекту, потому что это не наш профиль. Прибыль, которую мы получили бы от участия в нем, была бы незаслуженной, по моему мнению", - рассказывает Ваврыш.

Бизнесмен говорит, что его откровенность запомнилась представителям BGV, поэтому когда пришло время Ваврыша приглашать внешнего инвестора, те не отказали. По его словам, после начала большой войны многие его партнеры, с которыми он "тянул финансовую нагрузку", "сбежали, перестали верить в Украину". "Сначала мы договорились с менеджментом BGV, потом - с Буткевичем. Основная цель - улучшить Boston Creative House и быстрее его реализовать", - говорит Ваврыш.

Задержка строительства комплекса составляет минимум два года, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ЛУН. В одном доме построен монолитный каркас на уровне 15-го этажа из 25-ти, во втором - на уровне четвертого.

По подсчетам сайта "Ктостроит", Saga Development занимает первое место среди застройщиков по уровню задержки возведения сданных домов (средняя задержка - 25 месяцев) и третье место - среди домов, которые еще строятся (27 месяцев).

Корпоративный инвестиционный фонд "Магнум" Буткевича стал владельцем 49% в компании-заказчике строительства ООО "Столица-зем-индустрия". Вторым ее конечным бенефициарным совладельцем является сын Ваврыша Максим. Сколько BGV инвестирует в достройку ЖК - стороны не раскрывают. Ваврыш убеждает, что даже при худшей ситуации в стране стороны применят кризисный план и завершат работы.

"Есть финансовый план, имеем необходимый запас ликвидности, согласованы объемы работ. Мы движемся достаточно спокойно, при этом интенсивно строим. Первый дом будет введен в эксплуатацию до конца этого года", - обещает бизнесмен.

Проект ЖК Boston Creative House forum.domik

Делить прибыль от реализации квартир BGV и Saga Development не будут спешить, убеждает Ваврыш. Он ожидает продолжения сотрудничества на других площадках: "Мы сфокусированы на достройке "Бостона". Вы увидите кооперацию по многим проектам, речь идет не только о BGV. Сейчас мы проводим реструктуризацию: какие-то активы продаем, где-то выходим в большую автономность".

Пять ЖК Saga возводит с девелоперской компанией Perfect Group народного депутата Дмитрия Исаенко, избранного от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Прокурорский кэшфлоу

Броварские застройщики Александр и Андрей Насиковские в середине 2010-х годов переехали в Киев и основали девелоперскую компанию DIM. Они строили за деньги и на земельных участках влиятельных и непубличных бизнесменов и политиков, рассказывают источники ЭП на строительном рынке.

"Насиковские не могли закрепиться в Киеве без "крыши". Их куратором был Вадим Столар, позже они заключили "понятийку" с Комарницким. На проектах под их девелопментом отмывали деньги прокуроры и "менты", - говорит один из девелоперов.

Так, ЖК "A136" на улице Антоновича DIM строила на участке, принадлежащем ООО "Пирит" Сергея Тигипко и ООО "Виолия", где учредителями были сначала номинальные лица Столара, а затем - Дениса Комарницкого, выяснило издание "Наші гроші".

Насиковские и Столар также стояли за компанией "Новая слободка", которая хотела застроить участки на Никольской Слободке, сообщал активист Олег Симороз. В 2023 году Верховный Суд вернул участки общине.

Заказчиком строительства первого ЖК Насиковских в Киеве - "Автограф" - было ООО "Дисбуд". Его руководителем с 2016-го по 2022 год был Александр Карпьяк.

Он же владел 50% в ЧАО "Авиакомпания "Вита". Последняя выступала владельцем земли на Обсерваторной горке в Павловском сквере, где община защищала участок от застройки. Остальные 50% "Авиакомпании "Вита" принадлежат Александру Байдацкому, чей сын Сергей работал прокурором Днепровского района Киева, а невестка Ирина Байдацкая - прокурором Шевченковского района.

Застройка Павловского сквера и Никольской Слободки - не единственные скандальные проекты Насиковских. На Кристеровой горке, на улице Вышгородской, киевляне в течение нескольких лет протестовали против застройки участка размером 1 га.

Арендатор участка в 2017 году заключил договор о строительстве с ООО "Экостандарт-инвест". Владельцами последнего тогда были Ольга Майская (50%), Максим Кузьменко (25%) и ООО "КП-инвест" (25%). Журналисты нашли связь Кузьменко и "КП-инвеста" с Комарницким и Столаром соответственно.

Укроп укрупняется

Бывшие представители следственных органов и "смотрящие" оказались ненадежными партнерами: Столар развивает бизнес в Дубае, а Комарницкий оказался под колпаком НАБУ. Количество сделок по покупке новых квартир уменьшилось в пять раз, поэтому Насиковским пришлось искать нового стратегического инвестора. Застройщики нашли такого, о чем сообщили в ноябре 2024 года, но не назвали его.

От собственных источников ЭП узнала, что этим инвестором стал Максим Криппа. 21 февраля ЭП направила запрос в пресс-службу DIM с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, однако 24 февраля, за несколько часов до отправки ответа, компания разместила соответствующий пресс-релиз на официальном сайте.

Управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский сообщил ЭП, что партнерство было совместной инициативой двух сторон.

"Я и мой брат Андрей осознавали, что для дальнейшего масштабирования компании нужен стратегический партнер с практическим опытом и пониманием того, как устроен рынок недвижимости. В свою очередь, Криппа был заинтересован в сотрудничестве с девелоперской компанией, способной реализовать его амбициозные и масштабные проекты в Украине. Наши запросы совпали", - говорит Насиковский.

Андрей и Александр Насиковские facebook страница Андрея Насиковского

Застройщик отказался раскрывать детали сделки из-за "формализации процессов". По его словам, за деньги Криппы будут достраивать все проекты группы компаний DIM. "Наше партнерство предусматривает долгосрочное сотрудничество, которое обеспечит завершение и ввод в эксплуатацию объектов в заявленные сроки, а также даст возможность начать новое строительство. Говорить о "финансовом потолке" рано, ведь объем работ и планы на будущие проекты масштабные", - заявил он.

23 февраля на сайте Delo.ua вышло интервью Насиковского с заголовком "Мы нашли 100 миллионов долларов инвестиций для достройки проектов". Впоследствии публикацию скрыли, но она осталась в кэш-памяти Google, обратили внимание в издании Forbes Ukraine. По информации источников ЭП, Delo.ua принадлежит Криппе.

Благодаря средствам крупного инвестора DIM изменит бизнес-модель: компания не рассчитывает на средства покупателей квартир на этапе "котлована", а будет продавать жилье на высоких стадиях готовности домов. Первым к такому шагу прибегла Stolitsa Group в 2022 году, начав продажи тогда, когда дом был почти завершен.

Насиковский сообщил, что у Криппы есть запрос на строительство собственных девелоперских проектов, поэтому группа возьмется за их реализацию.

Ранее интересы Криппы в Украине ограничивались коммерческой и гостиничной недвижимостью. Он приобрел бизнес-центр "Парус" у Столара, гостиницы "Днепр" и "Украина" - у Фонда госимущества, базу отдыха в Козине - у Фонда гарантирования вкладов, стоянку яхт в Киеве - у секретаря общественного совета при Государственной службе морского и речного транспорта Артема Пакшина.