Незаконно зведені таунхауси біля моря: у Одесі вручили підозру забудовнику

В Одесі повідомлено про підозру засновнику будівельної компанії, який самовільно зайняв понад 0,75 га землі громади на схилі біля моря та забудував її 47 триповерховими таунхаусами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У 2019 році компанія отримала від Одеської міської ради в оренду понад 2,3 га землі на вул. Дача Ковалевського для будівництва та обслуговування готельного комплексу. Однак, за версією слідства, забудовник вийшов за межі орендованої території та зайняв додаткову ділянку вздовж морського схилу, яку підприємству не передавали.

Містобудівні умови та обмеження, використані під час оформлення будівництва, стосувалися іншої земельної ділянки, пояснюють у прокуратурі.

Упродовж жовтня 2022 року – лютого 2024 року зведені таунхауси, за даними слідства, оформили та ввели в експлуатацію під виглядом реконструкції готельного комплексу.

"Надалі 47 об'єктів нерухомості переоформлювали через пов'язаних із підозрюваним суб'єктів господарювання. Чотири з них згодом продали добросовісним набувачам", – говориться у повідомленні.

Внаслідок самовільного зайняття та забудови землі територіальній громаді Одеси завдано понад 50 млн грн збитків.

Засновнику будівельної компанії інкримінують самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом .

За клопотанням прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси на будівлі накладено арешт, але ухвала суду ще не набрала законної сили.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві керівник будівельної компанії у змові з нотаріусом незаконно продовжив собі в реєстрах договір оренди землі під незавершеним будинком, права на який вже належать інвесторам.

Прокуратура оскаржує в суді інвестиційний договір, який передбачає будівництво приватної клініки та паркінгу на території Свято-Михайлівської клінічної лікарні.

Раніше повідомлялося, що прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Прокуратура повідомила про підозру директору департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації – його підозрюють у незаконній приватизації комунальної нерухомості вартістю у 7,4 мільйона гривень.