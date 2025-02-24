Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Кріппа співпрацюватиме із забудовником DIM

Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа та Група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті DIM.

Зазначається, що участь Кріппи забезпечить завершення будівництва поточних об'єктів забудовника та початок роботи над новими масштабними проєктами.

Як йдеться в пресрелізі, це вже третя значна інвестиція підприємця в нерухомість України під час повномасштабного вторгнення.

"Я прийняв рішення інвестувати у проєкти компанії DIM не тільки через їхній значний інвестиційний потенціал, а й через наше спільне ставлення до ведення бізнесу під час війни: вони не бояться будувати, я — інвестувати", – коментує угоду Кріппа.

Нагадаємо:

У 2024 році Максим Кріппа купив готель "Україна" в центрі Києва.

У 2023 році купив столичний бізнес-центр "Парус" у Вадима Столара, у 2020 році - готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.