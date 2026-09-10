У МОЗ розповіли, чи є в Україні дефіцит ліків після ударів по складах

Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на директора Державного експертного центру МОЗ Едема Адаманова.

За його словами, аптечні мережі та дистриб'ютори перебудовують ланцюги постачання, зберігають ліки меншими партіями та залишають більше продукції на складах у Європі.

Великі міжнародні виробники також мають запаси на європейських складах і за потреби можуть швидко доправити їх до України. Частина препаратів може продаватися в міжнародному пакуванні, але з інструкцією українською мовою.

Адаманов додав, що Україна формує державні запаси переважно рідкісних і дороговартісних препаратів, необхідних для порятунку життя. Їх зберігають невеликими партіями в різних місцях, розташування яких не розголошують.

За словами голови ДЕЦ, доставка ліків безпосередньо "з коліс" може бути дорожчою, однак загального дефіциту препаратів не очікується.

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Нагадаємо:

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.