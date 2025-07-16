Apple буде використовувати американські рідкісноземельні магніти

Компанія Apple підписала угоду на 500 млн дол з фірмою MP Materials щодо постачання рідкісноземельних елементів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Такий крок дозволить зменшити обсяги виробництва за кордоном.

"В рамках угоди Apple купуватиме рідкоземельні магніти, створені на підприємстві компанії у Форт-Ворті, штат Техас. Обидві компанії об'єднаються на новій лінії з переробки рідкоземельних матеріалів у Маунтін-Пасс, штат Каліфорнія. MP Materials планує почати поставки магнітів у 2027 році", – говориться у повідомленні.

Як зазначає Reuters, угода укладена "в рамках зусиль Apple щодо перенесення виробництва iPhone до Сполучених Штатів на тлі прагнень адміністрації Трампа виробляти менше електроніки в Китаї".

"Американські інновації лежать в основі всього, що ми робимо в Apple, і ми пишаємося тим, що поглиблюємо наші інвестиції в економіку США", – заявив генеральний директор Apple Тім Кук у прес-релізі.

"Рідкоземельні матеріали необхідні для створення передових технологій, і це партнерство допоможе зміцнити постачання цих життєво важливих матеріалів тут, у Сполучених Штатах", – зазначив він.

Акції MP Materials у вівторок підскочили на 26% до рекордно високого рівня, тоді як цінні папери Apple зросли на 1%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Пентагон придбав 15% її акцій MP Materials та пряму інвестицію на 400 млн доларів в американського виробника рідкоземельних елементів. Ця компанія експлуатує шахту рідкоземельних елементів у США в Mountain Pass, Каліфорнія, де видобувають рідкоземельні елементи, такі як неодим і празеодим, які є необхідними для виготовлення зброї та електричних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах. Після цього акції Apple впали на 2,5% на передінвестиційних торгах після попередження Трампа/

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.

Згодом стало відомо, що оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Велика кількість антимонію — металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах — потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.