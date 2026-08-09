Apple тестує китайську пам'ять для iPhone та MacBook через дефіцит

Компанія Apple тестує чипи пам'яті китайської компанії CXMT у різних лінійках продукції, зокрема в iPhone та MacBook, щоб пом'якшити дефіцит комплектуючих, спричинений бумом штучного інтелекту,

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як йдеться у повідомленні з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, Apple провела попередні переговори з CXMT – найбільшим за ринковою вартістю виробником мікросхем у Китаї – щодо постачання компонентів з метою їхнього використання в деяких пристроях, що продаються в Китаї.

Раніше Reuters повідомляло, що CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів пам'яті в Пекіні для збільшення обсягів виробництва.

Виробники ноутбуків HP та Acer почали використовувати чипи пам'яті CXMT у пристроях, що продаються за межами США, щоб пом'якшити дефіцит поставок, повідомляє видання.

Нагадаємо:

Акції Apple впали майже на 10% після публікації прогнозу компанії, який показав, що компанія має труднощі з забезпеченням достатньої кількості компонентів.