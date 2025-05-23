Трамп погрожує Apple новим митом, якщо iPhone не будуть виробляти в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції Apple впали на 2,5% на передінвестиційних торгах після попередження Трампа, потягнувши за собою зниження ф'ючерсів на американські фондові індекси, зазначається у публікації.

"Я вже давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які будуть продаватися в Сполучених Штатах Америки, будуть вироблятися і збиратися в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде", - заявив Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Якщо це не так, то Apple має сплатити США мито в розмірі щонайменше 25%", – заявив він. Неясно, чи може Трамп накласти мито на окрему компанію, зауважує Reuters.

Apple позиціонує Індію як альтернативну виробничу базу на тлі запроваджених Трампом тарифів на Китай, які викликали занепокоєння щодо ланцюжка поставок і побоювання щодо підвищення цін на iPhone, повідомляло агентство Reuters минулого місяця.

Виробник iPhone заявив, що більшість його смартфонів, проданих у Сполучених Штатах, у червневому кварталі походитимуть з Індії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що закликав генерального директора Apple Тіма Кука не розширювати виробництво iPhone в Індії, попри плани компанії.

Ці заяви пролунали на тлі новин про те, що Apple хоче значно розширити виробництво в Індії, щоб постачати смартфони до США. Це рішення компанія розглядає як заміну китайському виробництву через напругу у відносинах між США і Китаєм та нові торгівельні обмеження.

Раніше повідомлялося, що Apple планує вже з наступного року перенесе збирання всіх iPhone, що продаються у США, до Індії.

Причиною такого кроку стала торгова війна президента Дональда Трампа, яка змушує техногіганта відходити від Китаю. Цей крок продовжує стратегію Apple щодо диверсифікації ланцюгів постачання, але відбувається швидше та масштабніше, ніж очікують інвестори.

Також повідомлялося, що Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.

Трамп пригрозив Mattel 100% митом на її товари. Адже компанія, відома брендом Barbie, не хоче перенести виробництво іграшок з Китаю в США, хоч і збирається здійснити релокацію в інші країни. Цього року компанія переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до Індії та інших країн.

Навіть із митами, в США все одно надто високі витрати, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача, зауважив Інон Крейц, голова та генеральний директор Mattel.