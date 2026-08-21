Контрольована Кремлем VK подає до московського суду на Apple

Російська компанія VK подала позов проти Apple до Арбітражного суду Москви. У ньому російська компанія вимагає від Apple повернути свої додатки в App Store та відновити можливість для користувачів отримувати сповіщення з додатків.

Про це повідомлє російське медіа Meduza.

Якщо рішення суду не буде виконано, VK вимагає стягнути з Apple штраф.

25 червня цього року Apple видалила зі свого магазину App Store усі додатки російського холдингу VK.

Apple пояснила цей крок санкціями. Серед видалених додатків — "Дзен", "Однокласники", "ВКонтакте", VK Video та інші.

Генеральним директором VK є Владмір Кирієнко, син Сєргея Кирієнка, який вже понад дев'ять років обіймає посаду першого заступника голови адміністрації президента РФ і курує внутрішню політику Росії.

Кирієнко-старший також курує пропагандиський інфопростір на окупованих територіях України.

Його вважають одним із найвпливовіших наближених до правителя РФ Владіміра Путіна осіб.

Нагадаємо:

Рада Європейського Союзу оновила санкційний список, включивши в нього п'ять нових компаній, серед яких холдинг VK та його окрема юридична особа АО ІК "Комунікаційна платформа" – розробник державного месенджера Max.