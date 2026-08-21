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Контрольована Кремлем VK подає до московського суду на Apple

Володимир Тунік-Фриз — 21 серпня, 10:02
Контрольована Кремлем VK подає до московського суду на Apple
Контрольована Кремлем VK подає до московського суду на Apple
Getty Images

Російська компанія VK подала позов проти Apple до Арбітражного суду Москви. У ньому російська компанія вимагає від Apple повернути свої додатки в App Store та відновити можливість для користувачів отримувати сповіщення з додатків.

Про це повідомлє російське медіа Meduza.

Якщо рішення суду не буде виконано, VK вимагає стягнути з Apple штраф.

25 червня цього року Apple видалила зі свого магазину App Store усі додатки російського холдингу VK.

Apple пояснила цей крок санкціями. Серед видалених додатків — "Дзен", "Однокласники", "ВКонтакте", VK Video та інші.

Генеральним директором VK є Владмір Кирієнко, син Сєргея Кирієнка, який вже понад дев'ять років обіймає посаду першого заступника голови адміністрації президента РФ і курує внутрішню політику Росії.

Кирієнко-старший також курує пропагандиський інфопростір на окупованих територіях України.

Його вважають одним із найвпливовіших наближених до правителя РФ Владіміра Путіна осіб.

Нагадаємо:

Рада Європейського Союзу оновила санкційний список, включивши в нього п'ять нових компаній, серед яких холдинг VK та його окрема юридична особа АО ІК "Комунікаційна платформа" – розробник державного месенджера Max.

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Контрольована Кремлем VK подає до московського суду на Apple
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