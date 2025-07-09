США навчилися таємно купувати стратегічні мінерали Китаю під фальшивими етикетками

Велика кількість антимонію — металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах — потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Китай домінує на ринку постачання антимонію, а також галію і германію, які використовуються в телекомунікаціях, напівпровідниках та військових технологіях. 3 грудня Китай заборонив експорт цих мінералів до США після того, як Вашингтон посилив тиск на китайський чіповий сектор.

Зміни в торгових потоках підкреслюють боротьбу за критичні мінерали та труднощі Китаю в забезпеченні своїх обмежень, оскільки він змагається з США за економічну, військову та технологічну перевагу.

Зокрема, дані про торгівлю свідчать про перенаправлення постачань до США через треті країни.

Три експерти в галузі підтвердили це спостереження, зокрема два керівники американських компаній, які повідомили Reuters, що вони отримували обмежені мінерали з Китаю в останні місяці.

США імпортували 3834 метри тонни окислів антимонію з Таїланду та Мексики з грудня по квітень, за даними митниці США. Це більше, ніж за майже три попередні роки разом.

Таїланд і Мексика, тим часом, увійшли до трійки найбільших експортних ринків для китайського антимонію цього року, за даними китайської митниці за перші місяці року. У 2023 році вони не потрапили до топ-10.

В Таїланді та Мексиці є лише один завод з плавки антимонію, за даними консалтингової компанії RFC Ambrian, і завод у Мексиці відкрився знову лише в квітні. Жодна з країн не видобуває значні кількості цього металу.

Імпорт антимонію, галію та германію в США цього року, ймовірно, досягне або перевищить рівень до заборони, хоча і за вищими цінами.

Рам Бен Ціон, співзасновник і генеральний директор цифрової платформи перевірки вантажів Publican, зазначив, що хоча є очевидні ознаки переправлення, дані про торгівлю не дозволяють ідентифікувати компанії, які беруть участь.

"Це схема, яку ми спостерігаємо, і вона є послідовною", — сказав він Reuters. Китайські компанії, додав він, "дуже креативні в обході регуляцій".

Американське законодавство не забороняє покупцям з США купувати антимоній, галій або германій китайського походження. Китайські фірми можуть відправляти ці мінерали в інші країни, якщо мають ліцензію.

Леві Паркер, генеральний директор і засновник американської компанії Gallant Metals, розповів Reuters, як він отримує близько 200 кг галію на місяць з Китаю, не вказуючи сторін, залучених у процес, через потенційні наслідки.

Спочатку закупівельні агенти в Китаї отримують матеріали від виробників. Потім компанія з доставки маршрутизує вантажі, переклеюючи етикетки на залізо, цинк або художні матеріали, через іншу азіатську країну, пояснив він.

Ці обходи не ідеальні і дорогі, зазначив Паркер. Він сказав, що хотів би імпортувати 500 кг регулярно, але великі вантажі ризикують привернути увагу, і китайські логістичні компанії "дуже обережні" через ці ризики.

Нагадаємо:

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.

Згодом стало відомо, що оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.