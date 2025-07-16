Apple будет использовать американские редкоземельные магниты

Компания Apple подписала соглашение на 500 млн долл с фирмой MP Materials по поставкам редкоземельных элементов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такой шаг позволит уменьшить объемы производства за рубежом.

"В рамках соглашения Apple будет покупать редкоземельные магниты, созданные на предприятии компании в Форт-Уорте, штат Техас. Обе компании объединятся на новой линии по переработке редкоземельных материалов в Маунтин-Пасс, штат Калифорния. MP Materials планирует начать поставки магнитов в 2027 году", - говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, соглашение заключено "в рамках усилий Apple по переносу производства iPhone в Соединенные Штаты на фоне стремлений администрации Трампа производить меньше электроники в Китае".

"Американские инновации лежат в основе всего, что мы делаем в Apple, и мы гордимся тем, что углубляем наши инвестиции в экономику США", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук в пресс-релизе.

"Редкоземельные материалы необходимы для создания передовых технологий, и это партнерство поможет укрепить поставки этих жизненно важных материалов здесь, в Соединенных Штатах", - отметил он.

Акции MP Materials во вторник подскочили на 26% до рекордно высокого уровня, тогда как ценные бумаги Apple выросли на 1%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Пентагон приобрел 15% ее акций MP Materials и прямую инвестицию на 400 млн долларов в американского производителя редкоземельных элементов. Эта компания эксплуатирует шахту редкоземельных элементов в США в Mountain Pass, Калифорния, где добывают редкоземельные элементы, такие как неодим и празеодим, которые необходимы для изготовления оружия и электрических автомобилей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Apple придется платить 25% пошлины, если телефоны, продаваемые в стране, не будут произведены в ее пределах. После этого акции Apple упали на 2,5% на прединвестиционных торгах после предупреждения Трампа/

Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, о чем свидетельствует начало выдачи экспортных разрешений в ЕС и США китайским компаниям.

Впоследствии стало известно, что обновленное торговое перемирие между США и Китаем не затронуло один из ключевых вопросов - ограничение экспорта редкоземельных магнитов, которые играют ключевую роль в оборонном секторе.

Большое количество антимония - металла, используемого в аккумуляторах, чипах и огнезащитных веществах - попало в США из Таиланда и Мексики после того, как Китай запретил поставки в США в прошлом году.