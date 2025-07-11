США вириваються з китайської залежності: Пентагон інвестує в рідкоземельні елементи

Пентагон зробить пряму інвестицію на 400 млн доларів в американського виробника рідкоземельних елементів, що є незвичайним кроком і підкреслює рішучість адміністрації Дональда Трампа зламати китайську монополію на критичні мінерали та зміцнити внутрішні постачальні ланцюги.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Компанія MP Materials в четвер повідомила, що Пентагон стане найбільшим акціонером компанії, придбавши 15% її акцій, а також інвестує мільярди доларів у будівництво заводу з виробництва магнітів на 10 000 метричних тонн — очікується, що підготовка до запуску почнеться в 2028 році.

"Ця ініціатива є рішучим кроком адміністрації Трампа для прискорення незалежності американських постачальних ланцюгів", — сказав Джеймс Літінський, засновник і генеральний директор MP Materials.

Літінський володіє більше ніж 14 млн акцій MP Materials. Вартість акцій компанії зросла більше ніж на 48% після новини, що додало 200 млн доларів до його особистого статку.

Це рідкість для уряду США робити прямі інвестиції в бізнес. Це трапляється іноді, щоб підтримати розвиток технологій, що мають критичне значення для національних інтересів, або у виняткових випадках для порятунку системно важливих компаній, як це було з банками на Уолл-Стріт під час фінансової кризи.

MP Materials, яка базується в Лас-Вегасі, експлуатує єдину шахту рідкоземельних елементів у США в Mountain Pass, Каліфорнія, де видобувають рідкоземельні елементи, такі як неодим і празеодим, які є необхідними для виготовлення зброї та електричних автомобілів.

Рідкоземельні магніти є критично важливими для озброєння, включаючи винищувач F-35 Lightning II, безпілотні дрони Predator і підводні човни класу Virginia і Columbia. Для одного F-35 необхідно 900 фунтів рідкоземельних елементів.

Вони також використовуються в ракетах Tomahawk і бомбах для системи наведення, розробленої спільно ВПС і ВМС США.

Вашингтон вважає свою залежність від Китаю щодо рідкоземельних елементів національним ризиком безпеки. Видобуток і обробка рідкоземельних мінералів значною мірою контролюється Китаєм, який володіє 55% світової потужності з видобутку і 85% потужності з переробки.

У квітні Китай наклав обмеження на експорт семи рідкоземельних елементів і постійних магнітів, що спричинило серйозні порушення в автомобільній, оборонній і технологічній галузях, а також зниження експорту магнітів на 75%.

Нагадаємо:

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.

Згодом стало відомо, що оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Велика кількість антимонію — металу, що використовується в акумуляторах, чіпах і вогнезахисних речовинах — потрапила до США з Таїланду та Мексики після того, як Китай заборонив постачання до США минулого року.