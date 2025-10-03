Антикорупційна політика України: що говориться у звіті ОЕСР

Україна досягла значного прогресу у формуванні та реалізації антикорупційної політики.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"За результатами комплексної оцінки України в межах п’ятого раунду моніторингу Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відзначили зусилля України у цій сфері в 91,9 бала зі 100 можливих", – говориться у повідомленні.

"Це один з найвищих результатів серед усіх учасників, який водночас демонструє суттєве зростання порівняно з попередньою оцінкою (у 2023 році) — 53 бали", – звертає увагу нацагентство.

Предметом оцінювання стала система запобігання та протидії корупції в Україні за дев’ятьма ключовими сферами.

Це "Антикорупційна політика", "Конфлікт інтересів та декларування активів", "Захист викривачів", "Доброчесність у бізнесі", "Прозорість публічних закупівель", "Незалежність судової влади", "Незалежність прокуратури", "Спеціалізовані антикорупційні органи", "Відповідальність за корупційні правопорушення"..

Особливістю п’ятого раунду стало застосування індикаторів ефективності, визначених у Методології моніторингу, зазначає НАЗК.

Для оцінки досягнення індикаторів використовуються критерії відповідності, які базуються на міжнародних стандартах та кращих практиках, а також включають рекомендації, надані ОЕСР в межах попереднього раунду моніторингу.

"Така система оцінювання забезпечує об’єктивність, послідовність і прозорість висновків", – говориться у повідомленні.

"Україна вибудувала системний та сучасний підхід до антикорупційної політики, який відповідає міжнародним стандартам та сприяє підвищенню довіри суспільства й партнерів", – підкреслюють у нацагентстві.

"Водночас необхідно забезпечити стабільність та сталість цієї політики, а також належне ресурсне забезпечення її реалізації в довгостроковій перспективі", – говориться у повідомленні.

Серед викликів, які постають перед Україною у сфері антикорупційної політики є забезпечення високого рівня реалізації заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

