Серпневі перевірки декларацій: НАЗК виявило порушення на понад 337 мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.

Про це йдеться у публікації на сайті НАЗК.

У 52% з числа перевірених декларацій встановлено ознаки недостовірних відомостей та необґрунтованості активів, повідомляє агентство.

Зокрема, в одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3,7 млн грн, у 49 - ознаки недостовірних відомостей на понад 333,3 млн грн, говориться у повідомленні.

"У серпні 2025 року до компетентних органів скеровано 23 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування), 14 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (недостовірне декларування) та один - за ознаками ч. 1 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва)", – інформує агентство.

Також до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направлено матеріали повної перевірки декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області для розгляду питання про звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів.

Серед найбільших порушень за результатами повних перевірок, завершених у серпні у деклараціях – ознаки недостовірних відомостей на понад 35,7 млн грн у декларації колишнього заступника міністра оборони України, заступника директора дочірнього підприємства держкомпанії "Укрспецекспорт" ДП "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес".

За 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 35,7 млн грн, обґрунтований висновок скеровано до Національної поліції України.

Також НАЗК відмічає ознаки недостовірних відомостей на понад 19,5 млн грн у декларації ексначальника управління державної реєстрації Центрально-західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) за 2022 рік. НАБУ розпочало кримінальне провадження.

За результатами перевірки декларації керівника відділу Бюро економічної безпеки за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань.

У колишнього керівника Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн. ДБР приєднало результати перевірки до матеріалів кримінального провадження.

У колишнього заступника начальника КП «Київський метрополітен» за 2022 та 2023 роки, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 35,3 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровано до НАБУ.

