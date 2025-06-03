Україна планує приєднатися до ОЕСР у 2026 році: Шмигаль назвав досягнення держави

Україна планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2026 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття засідання ОЕСР на рівні міністрів.

"Попри війну, Україна продовжує впроваджувати реформи в усіх сферах, щоб зміцнити економіку та створити фундамент для входження до клубу розвинених країн. Вже наступного року розраховуємо приєднатись до ОЕСР", – розповів прем'єр.

Він нагадав, що два роки тому відбувся запуск програми ОЕСР для України, яка закладає підвалини для вступу країни до цієї організації.

"За ці два роки разом з ОЕСР ми запустили 23 заходи та приєдналися до восьми правових інструментів. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР", – зазначив Шмигаль.

Серед досягнень української влади у реалізації програми ОЕСР прем'єр також назвав масштабування цифровізації, проведення дерегуляції та наближення до стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації.

Шмигаль також розповів, що презентований ОЕСР економічний огляд України зафіксував позитивну динаміку реформ в управлінні державними інвестиціями та в створенні сприятливого інвестиційного середовища, а огляд доброчесності констатував значний прогрес України в протидії корупції.

"Внаслідок наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.