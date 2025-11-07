АМКУ дозволив UPG орендувати ще 34 заправки ANP та "Авіас"

Компанія "Укрпалетсистем" (UPG) отримала дозвіл Антимонопольного комітету на оренду 34 автозаправних станцій мереж ANP й "Авіас".

Про це Антимонопольний комітет повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Йдеться про надання дозволів "на набуття контролю над 34-ма АЗС шляхом оренди єдиних майнових комплексів", що належать десяти компаніям:

Йдеться про такі компанії, як "Альбіленд", "Вертікс-Молл", "Скай Проєкт", "Нафтапрайм", "Тарос Груп", "Енджел Кепітал", "Ньюпорт Холдинг", "Перспектива Про", "Корсо Таун" та "Лайк Інвест".

Нагадаємо:

Раніше компанія UPG запустила 34 заправки на Київщині та планує відкрити ще 185 АЗК у вісьмох областях України.

Раніше повідомлялося, що мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи "Приват".

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

