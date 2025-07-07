Американські компанії переносять виробництво і судяться з урядом через тарифи

Цієї середи спливає 90-денна пауза в реалізації масштабного тарифного плану Дональда Трампа, що може перевернути торговельні відносини США з рештою світу, але невизначеність останніх кількох місяців вже змусила компанії радикально переосмислити свої лінії поставок.

Про це йдеться у публікації BBC.

Американський виробник іграшок Learning Resources переносить виробництво з Китаю до В'єтнаму та Індії, адже через введені тарифи "повинні платити американські імпортери, а не китайські експортери". Витрати на податки на імпорт підскочили з приблизно 2,5 млн доларів на рік до понад 100 млн доларів у квітні, коли Трамп тимчасово підвищив тарифи на китайський імпорт до 145%, розповідає BBC.

"Оскільки американські тарифи на китайський імпорт зараз становлять 30%, це все ще недоступно для багатьох американських компаній, таких як Learning Resources", – говориться у публікації.

Між тим В'єтнам та Індія, як і більшість інших по всьому світу, зазнали удару з боку США у вигляді загальних 10-відсоткових тарифів, на дві третини нижчих, ніж у Китаї. Хоча ці 10% тарифи закінчуються 9 липня, залишається невизначеність щодо того, чим вони можуть бути замінені, зазначає BBC.

Переносити виробництво в інші країни компаніям дорого і складно. І на це потрібно витратити час, що дійсно заважає зосередитися на бізнесі, пише BBC.

BBC розповідає, що Learning Resources звернулася до суду. "Його судова справа проти американських тарифів під назвою "Learning Resources та ін. проти Дональда Трампа та інших" продовжує свій шлях у судовій системі США.У травні суддя окружного суду США у Вашингтоні постановив, що тарифи проти нього є незаконними. Але уряд США одразу ж подав апеляцію, і Learning Resources все ще має сплачувати тарифи", – говориться у публікації.

"Тим часом багато канадських компаній, які часто торгують як у своїй країні, так і в США, зараз стикаються з подвійним ударом по своїх ланцюгах поставок. Це 25% тарифи, запроваджені Трампом на багато канадських імпортних товарів, а також відповідні тарифи такого ж рівня, які Канада запровадила на низку американських експортних товарів", – говориться у публікації.

Інші компанії по всьому світу розглядають можливість зменшення експорту до США, оскільки їхні американські партнери-імпортери змушені підвищувати ціни. Вони мають покрити тарифи, які вони тепер повинні сплачувати, що робить їхню продукцію дорожчою на американських прилавках.

Канадська мережа ресторанів смаженої курятини Cluck Clucks зазнала значного впливу від запровадження тарифів у відповідь на імпорт з США. Це пов'язано з тим, що хоча курятина є канадською, мережа імпортує зі США спеціалізовані холодильники для громадського харчування та фритюрниці для смаження.

Компанія вирішила більше не купувати фритюрниці. Але оскільки жодна канадська компанія не виробляє альтернативних холодильників, їй доводиться обмежувати меню у своїх нових магазинах. А через те, що американські холодильники тепер дорожчі для компанії, доведеться підвищити і ціну на їжу, йдеться у публікації.

Це пов'язано з тим, що ці фритюрниці потрібні для приготування курячих шматків на кістках. Натомість нові магазини зможуть продавати лише курятину без кісток, оскільки вона готується по-іншому. Фритюрниці обіцяють встановити лише коли закінчиться тарифна невизначеність, кажуть у компанії.

Іспанський виробник оливкової олії Oro del Desierto наразі експортує 8% своєї продукції до США. Він каже, що американські тарифи на європейський імпорт, які наразі становлять 10%, мають бути перекладені на американських покупців.

Компанія також розглядає можливість скорочення обсягів поставок до США, якщо тарифи зроблять торгівлю там менш прибутковою, і натомість експортуватиме більше до інших країн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на думку CNN, президент США Дональд Трамп використовує свою "любов до тарифів", щоб тиснути на відомі американські компанії, але насправді не має достатніх важелів впливу і сподівається, що вони "моргнуть" першими.

Трамп заявив, що хотів би спрямувати тарифи на продукцію двох конкретних компаній - Apple і Mattel – у відповідь на коментарі їхніх керівників. І юристи кажуть, що він не має конституційних повноважень називати назви.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах. Акції Apple впали на 2,5% на передінвестиційних торгах після попередження Трампа, потягнувши за собою зниження ф'ючерсів на американські фондові індекси, зазначається у публікації.

Також повідомлялося, що Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.

Трамп пригрозив Mattel 100% митом на її товари. Адже компанія, відома брендом Barbie, не хоче перенести виробництво іграшок з Китаю в США, хоч і збирається здійснити релокацію в інші країни. Цього року компанія переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до Індії та інших країн.

Раніше повідомлялося, що всеосяжна торговельна угода між Індією та США може суттєво збільшити експорт південноазійської країни та стимулювати її виробничий сектор, що створить передумови для сталого економічного зростання. Основне зростання припаде на текстиль та товари легкої промисловості — меблі, іграшки та інші споживчі продукти.