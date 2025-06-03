Трамп залякує тарифами, сподіваючись, що виробники "моргнуть" першими – CNN

Президент США Дональд Трамп використовує свою "любов до тарифів", щоб тиснути на відомі американські компанії, але насправді не має достатніх важелів впливу і сподівається, що вони "моргнуть" першими.

Про це пише CNN.

"Трамп заявив, що хотів би спрямувати тарифи на продукцію двох конкретних компаній - Apple і Mattel - у відповідь на коментарі їхніх керівників. Юристи кажуть, що він не має конституційних повноважень називати імена. Це має бути цілий клас продуктів, однаково спрямований проти всіх у промисловості", – говориться у публікації.

CNN нагадує, як на початку цього року Трамп хвалив генерального директора Apple Тіма Кука, коли компанія оголосила про плани інвестувати 500 мільярдів доларів у США. Але коли пізніше Кук оголосив, що має намір перенести виробництво iPhone, призначених для американського ринку, з Китаю до Індії, він явно розлютив Трампа.

Трамп пообіцяв що його тарифи змусять компанії перенести виробництво на американські заводи. Пізніше він уточнив, що тарифи будуть на всі імпортовані смартфони, включаючи смартфони конкурентів Apple, таких як корейська Samsung.

Наразі смартфони звільнені від більшості тарифів Трампа на імпорт з Китаю. Але одним з інструментів, який його адміністрація може використати для боротьби з імпортом смартфонів, є розслідування за Розділом 232, пише CNN.

Розділ 232 закону про торгівлю дає президенту повноваження накладати мита на імпорт у відповідь на загрози національній безпеці. І він є виправданням для введення мит на імпорт автомобілів, автозапчастин, сталі та алюмінію. Адміністрація вже заявила, що проводить розслідування щодо продукції з комп'ютерними чіпами. Встановити такі тарифи на смартфони можливо, але на це потрібен час, пише CNN.

А от як довести, що лялька Барбі становить загрозу національній безпеці? Трамп погрожував компанії Mattel 100% митом на весь імпорт іграшок після того, як генеральний директор Mattel Інон Крейц заявив, що компанія буде змушена розглянути питання про підвищення цін на деякі іграшки через тарифи і що вона не перенесе виробництво іграшок до США, оскільки це буде дорожче, ніж сплата тарифів.

"Ми накладемо 100% мита на його іграшки, і він не продасть жодної іграшки в Сполучених Штатах, а це їхній найбільший ринок", – погрожував Трамп і не уточнив, чи розглядає він можливість запровадження 100% тарифів на всі іграшки, а не лише на іграшки Mattel.

Трамп більше зацікавлений у тому, щоб змусити Mattel "моргнути", погодившись на щось, що він зможе назвати перемогою. Наприклад, оголосити про плани щодо внутрішнього постачання принаймні частини своїх іграшок. Те ж саме стосується високих тарифів, які Трамп оголосив проти країн світу, говориться у статті.

"Суть загрози полягає не в тому, щоб запровадити нові 25% тарифи на смартфони, які б підвищили витрати компаній і, зрештою, споживачів. Вона полягає в тому, щоб змусити компанії дати Трампу щось інше, чого він хоче. Наприклад, обіцянку майбутніх американських інвестицій або згоду не пов'язувати публічно зростання цін з тарифами", – підкреслює CNN.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах. Акції Apple впали на 2,5% на передінвестиційних торгах після попередження Трампа, потягнувши за собою зниження ф'ючерсів на американські фондові індекси, зазначається у публікації.

Apple позиціонує Індію як альтернативну виробничу базу на тлі запроваджених Трампом тарифів на Китай, які викликали занепокоєння щодо ланцюжка поставок і побоювання щодо підвищення цін на iPhone. Виробник iPhone заявив, що більшість його смартфонів, проданих у Сполучених Штатах, у червневому кварталі походитимуть з Індії.

Також повідомлялося, що Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.

Трамп пригрозив Mattel 100% митом на її товари. Адже компанія, відома брендом Barbie, не хоче перенести виробництво іграшок з Китаю в США, хоч і збирається здійснити релокацію в інші країни. Цього року компанія переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до Індії та інших країн.

Навіть із митами, в США все одно надто високі витрати, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача, зауважив Інон Крейц, голова та генеральний директор Mattel.