Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових мит, які зачеплять багатьох найбільших торговельних партнерів країни, у тому числі Китай та Євросоюз.

Про це пише BBC.

"США оголосили про введення нового пакету мит, оскільки президент Дональд Трамп продовжує реалізовувати свою фірмову торговельну політику", – зазначає медіа.

Нові мита, що стягуються з імпорту до Америки, зачеплять багатьох найбільших торговельних партнерів країни, зокрема Китай, Європейський Союз та 12 інших юрисдикцій.

Цей крок став наслідком розслідування, проведеного Білим домом у березні щодо торговельних практик інших країн після того, як Верховний суд США визнав незаконними раніше оголошені Трампом мита до "Дня визволення", говориться у публікації.

На Китай буде накладено найвищу ставку — до 40%. Далі йде В'єтнам із ставкою до 35%, а на інші країни будуть накладені ставки 20% або 25%.

Деякі з цих ставок будуть фактично знижені завдяки обмеженням на мита, на які погодився Трамп, зауважує BBC.

Економіки, щодо яких проводилися так звані розслідування за "Розділом 301", включали: Китай, Європейський Союз, Сінгапур, Швейцарію, Індонезію, Малайзію, Камбоджу, Таїланд, Корею, В'єтнам, Тайвань, Бангладеш, Японію та Індію.

Розслідування охоплюють поведінку та політику іноземних урядів, а також те, чи чинять вони несправедливий вплив на американські підприємства, працівників та споживачів.

"Протягом свого другого терміну Трамп неодноразово погрожував введенням або вводив мита, стверджуючи, що така політика сприятиме розвитку американського виробництва та створенню робочих місць", – пише BBC.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що провів тривалі та змістовні переговори з президентом США Дональдом Трампом і що обидві країни досягають прогресу на шляху до укладення торговельної угоди, хоча остаточної домовленості ще не досягнуто.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким скасовує деякі санкції, обмеження та мита щодо Росії, передбачені "законом Грема".

У вересні повідомлялося, що Китай і США заявили про намір знизити мита на товари, що імпортуються з країн одна одної, на загальну суму 60 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розмірковує щодо 200% мита щодо України та Росії, оскільки, за його словами, у такий спосіб "вдалося покласти край" п'яти війнам.