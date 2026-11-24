Лобіювання повернення Дженсена Хуанга до управління компанію Nvidia "за лаштунками" було безпрецедентною кампанією президента США, щоб підкорити раду директорів компанії своїй волі.

Про це пише Wall Street Journal.

Хуанг втратив посаду через позашлюбні стосунки, зокрема з китайською бізнес-леді, яку підозрюють у шпигунстві на користь Пекіна. Але рада директорів Nvidia знову призначила його на посаду.

Як розповіло видання, 21 листопада, Трамп і Венс почули від генпрокурора Тодда Бланша, що Хуанг не є ні ціллю, ні фігурантом розслідувань Мінʼюсту. Доказів, що він порушив закон чи загрожує нацбезпеці, у відомства немає, розповіли WSJ.

Такий висновок Мінʼюст зробив, бо Nvidia місяцями допомагала слідству у справах про ймовірну контрабанду чипів до Китаю. Підозри стосуються двох клієнтів компанії, Megaspeed International і Super Micro, кажуть обізнані співрозмовники WSJ.

Наступні 48 годин Трамп, Венс та інші посадовці передавали запевнення Бланша членам ради директорів. Сам Хуанг теж розмовляв з Венсом. Трамп розповів WSJ, що говорив з радою "у різний спосіб" і "через представників".

У США демократи назвали повернення Дженсена Хуанга до управління компанію Nvidia загрозою національній безпеці та охарактеризували як корупційну роль у цьому президента країни Дональда Трампа, пише Associated Press.

"Для демократів тісні стосунки президента Дональда Трампа з керівниками технологічних компаній вже були вагомою мішенню для критики ще до того, як він успішно змусив компанію Nvidia поновити Дженсена Хуанга на посаді генерального директора", – зазначає медіа.

Тепер його надзвичайне втручання ще більше посилило їхні побоювання щодо зростаючої влади компаній у сфері штучного інтелекту та змішування ним державних і бізнес-інтересів, пише AP News.

"Хоча демократи не мають єдиної позиції щодо того, як реагувати на поширення штучного інтелекту, цей випадок став для них нагодою висловитися практично в один голос: вони назвали повернення Хуанга загрозою національній безпеці та охарактеризували роль Трампа як корупційну", – говориться у публікації.

Правління Nvidia та сам Трамп не залишили жодних сумнівів щодо того, хто стояв за цим рішенням, зазначає агентство.

Як зазначила Nvidia у прес-релізі, в якому було оголошено про повернення Хуанга, це рішення ґрунтувалося на рекомендаціях "вищих ешелонів уряду Сполучених Штатів". У інтерв'ю телеканалу CNBC Трамп заявив: 2Я розмовляв з ними, скажу так. І я їх переконав".

Кандидати від Демократичної партії вбачають у цьому корупцію та ризики для безпеки.

Рішення Nvidia є сигналом про те, "що національна безпека цієї країни не настільки важлива, як ваші стосунки з президентом Трампом", — заявив у інтерв'ю агентству сенатор Рубен Галлего, демократ з Арізони.

"Ми також маємо з'ясувати, як не допустити, щоб американський бізнес виніс з цього неправильний урок і вирішив, що якось це нормально — ігнорувати національну безпеку заради того, щоб просто продати більше", — додав він.

Nvidia перебуває під пильною увагою щодо дотримання нею американських обмежень на експорт своїх найсучасніших напівпровідників до Китаю та їх використання китайськими технологічними компаніями.

Ціна акцій компанії різко впала під час короткочасної відсутності Хуанга, що спричинило падіння фондового ринку в цілому до одного з найгірших тижнів з часів фінансової кризи 2008 року, після чого ситуація стабілізувалася з оголошенням у понеділок про його поновлення на посаді, зазначає AP News.

"Все ще перебуваючи в стані ейфорії від своїх переконливих перемог на проміжних виборах, багато амбітних демократів досі намагаються знайти правильний підхід до теми штучного інтелекту, яка несе в собі як перспективи, так і ризики, оскільки дедалі тісніше переплітається з економікою, інфраструктурою та повсякденним життям", – говориться у публікації.

Трамп аргументував, що звільнення Хуанга не тільки обвалить фондовий ринок, але й ризикує поставити США позаду Пекіна в гонці за технологічне домінування. "Я роблю це заради країни", — заявив він.

Нагадаємо:

Nvidia є одним із ключових рушіїв ШІ-буму: компанія – абсолютний лідер на ринку чипів, які використовуються в інструментах ШІ.

Володіючи лише 3,58% акцій компанії, Хуанг мав контроль над усіма ключовими рішеннями, а його відставка викликала серйозні питання щодо того, яким буде майбутнє Nvidia.

Раніше повідомлялося, що Nvidia розпочала внутрішнє розслідування після повідомлень про позашлюбний роман Хуанга з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю.

12 листопада компанія оголосила про відставку Хуанга. Тимчасовою генеральною директоркою призначили фінансову директорку Колетт Кресс.

15 листопада стало відомо, що Дженсен обговорює із союзниками повернення на посаду CEO: до кампанії планували залучити керівників технологічних компаній, а також заручитися підтримкою Білого дому.

Співзасновник і колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив про готовність повернутися на посаду, якщо це рішення підтримає рада директорів.

Рада директорів Nvidia одноголосно відновила Дженсена Хуанга на посаді президента, акції компанії на предторгах зросли на 27,65%, до 125,53 доларів.