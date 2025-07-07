Американские компании переносят производство и судятся с правительством из-за тарифов

В эту среду истекает 90-дневная пауза в реализации масштабного тарифного плана Дональда Трампа, который может перевернуть торговые отношения США с остальным миром, но неопределенность последних нескольких месяцев уже заставила компании радикально переосмыслить свои линии поставок.

Об этом говорится в публикации BBC.

Американский производитель игрушек Learning Resources переносит производство из Китая во Вьетнам и Индию, ведь из-за введенных тарифов "должны платить американские импортеры, а не китайские экспортеры". Расходы на налоги на импорт подскочили с примерно 2,5 млн долларов в год до более 100 млн долларов в апреле, когда Трамп временно повысил тарифы на китайский импорт до 145%, рассказывает BBC.

"Поскольку американские тарифы на китайский импорт сейчас составляют 30%, это все еще недоступно для многих американских компаний, таких как Learning Resources", - говорится в публикации.

Между тем Вьетнам и Индия, как и большинство других по всему миру, подверглись удару со стороны США в виде общих 10-процентных тарифов, на две трети ниже, чем в Китае. Хотя эти 10% тарифы истекают 9 июля, остается неопределенность относительно того, чем они могут быть заменены, отмечает BBC.

Переносить производство в другие страны компаниям дорого и сложно. И на это нужно потратить время, что действительно мешает сосредоточиться на бизнесе, пишет BBC.

BBC рассказывает, что Learning Resources обратилась в суд. "Его судебное дело против американских тарифов под названием "Learning Resources и др. против Дональда Трампа и других" продолжает свой путь в судебной системе США. в мае судья окружного суда США в Вашингтоне постановил, что тарифы против него являются незаконными. Но правительство США сразу же подало апелляцию, и Learning Resources все еще должен платить тарифы", - говорится в публикации.

"Между тем многие канадские компании, которые часто торгуют как в своей стране, так и в США, сейчас сталкиваются с двойным ударом по своим цепочкам поставок. Это 25% тарифы, введенные Трампом на многие канадские импортные товары, а также соответствующие тарифы такого же уровня, которые Канада ввела на ряд американских экспортных товаров", - говорится в публикации.

Другие компании по всему миру рассматривают возможность уменьшения экспорта в США, поскольку их американские партнеры-импортеры вынуждены повышать цены. Они должны покрыть тарифы, которые они теперь должны платить, что делает их продукцию дороже на американских прилавках.

Канадская сеть ресторанов жареной курятины Cluck Clucks испытала значительное влияние от введения тарифов в ответ на импорт из США. Это связано с тем, что хотя курятина является канадской, сеть импортирует из США специализированные холодильники для общественного питания и фритюрницы для жарки.

Компания решила больше не покупать фритюрницы. Но поскольку ни одна канадская компания не производит альтернативных холодильников, ей приходится ограничивать меню в своих новых магазинах. А из-за того, что американские холодильники теперь дороже для компании, придется повысить и цену на еду, говорится в публикации.

Это связано с тем, что эти фритюрницы нужны для приготовления куриных кусков на костях. Зато новые магазины смогут продавать только курятину без костей, поскольку она готовится по-другому. Фритюрницы обещают установить только когда закончится тарифная неопределенность, говорят в компании.

Испанский производитель оливкового масла Oro del Desierto сейчас экспортирует 8% своей продукции в США. Он говорит, что американские тарифы на европейский импорт, которые сейчас составляют 10%, должны быть переведены на американских покупателей.

Компания также рассматривает возможность сокращения объемов поставок в США, если тарифы сделают торговлю там менее прибыльной, и вместо этого будет экспортировать больше в другие страны.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по мнению CNN, президент США Дональд Трамп использует свою "любовь к тарифам", чтобы давить на известные американские компании, но на самом деле не имеет достаточных рычагов влияния и надеется, что они "моргнут" первыми.

Трамп заявил, что хотел бы направить тарифы на продукцию двух конкретных компаний - Apple и Mattel - в ответ на комментарии их руководителей. И юристы говорят, что он не имеет конституционных полномочий называть названия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Apple придется платить 25% пошлины, если телефоны, продаваемые в стране, не будут произведены в ее пределах. Акции Apple упали на 2,5% на прединвестиционных торгах после предупреждения Трампа, потянув за собой снижение фьючерсов на американские фондовые индексы, отмечается в публикации.

Также сообщалось, что Трамп дал понять, что не боится наказать Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl и других за отказ перенести свое производство в США.

Трамп пригрозил Mattel 100% пошлиной на ее товары. Ведь компания, известная брендом Barbie, не хочет перенести производство игрушек из Китая в США, хотя и собирается осуществить релокацию в другие страны. В этом году компания переносит производство 500 своих игрушек из Китая в Индию и другие страны.

Ранее сообщалось, что всеобъемлющее торговое соглашение между Индией и США может существенно увеличить экспорт южноазиатской страны и стимулировать ее производственный сектор, что создаст предпосылки для устойчивого экономического роста. Основной рост придется на текстиль и товары легкой промышленности - мебель, игрушки и другие потребительские продукты.