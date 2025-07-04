Індія може подвоїти експорт товарів до США через торгову угоду

Всеосяжна торговельна угода між Індією та США може суттєво збільшити експорт південноазійської країни та стимулювати її виробничий сектор, що створить передумови для сталого економічного зростання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами економістів, така угода потенційно здатна майже подвоїти експорт індійських товарів до США — найбільшого зовнішнього ринку Індії, на який припадає 19,3% її загального експорту — протягом наступного десятиліття. З урахуванням послуг, загальний експорт до США може зрости на 64%.

Основне зростання припаде на текстиль та товари легкої промисловості — меблі, іграшки та інші споживчі продукти. Аналітики наголошують, що угода стане "переломним моментом" для внутрішнього виробництва в Індії.

Індія та США намагаються укласти угоду до дедлайну 9 липня, після якого мають набути чинності підвищені мита.

На тлі того, що адміністрація Трампа запровадила жорсткі мита на Китай і Вʼєтнам, угода з тарифом у 10% на індійські товари зробила б Індію привабливою для компаній, які шукають альтернативи для перенесення виробництва чи диверсифікації ланцюгів постачання, кажуть економісти.

У разі провалу переговорів і застосування до Індії вищих взаємних мит на рівні 26%, країна може втратити понад третину прямого експорту до США, а її ВВП скоротиться на 0,7%.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація в п'ятницю почне розсилати листи торговельним партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок, які країни повинні будуть почати платити з 1 серпня.