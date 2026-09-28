Уряд заморозив ціну на газ для споживачів на час опалювального сезону

Уряд продовжив сталість цін на газ до 31 березня 2027 року

Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Для населення продовження терміну дії ПСО означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною.

Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях.

Зараз вартість кубометра газу становить 7,96 грн без урахування розподілу.

"В умовах війни це важливе рішення для мільйонів українських родин.

Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом", – пише Шмигаль.

Нагадаємо:

Секретаріат Енергетичного Співтовариства висловив занепокоєння щодо окремих аспектів української моделі ПСО (покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії) для населення та її впливу на функціонування ринку.

Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Після цього, за даними ЗМІ, уряд повернувся до розгляду питання щодо часткового відкриття експорту природного газу українського видобутку.