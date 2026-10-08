Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення

Уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії та зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Слідом за рішенням щодо природного газу уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27", – написав він у Телеграм.

Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснив він.

Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.

За поданням Міненерго уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року, повідомив міністр енергетики.

Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачі.

"Відповідно, українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт⋅год. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання", – зазначив Шмигаль.

"На майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", – запевнив Корецький.

Нагадаємо:

Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.