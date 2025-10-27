73 мільйони гривень несплачених податків: БЕБ викрило "цукрового ділка"

Бюро економічної безпеки викрило директора підприємства, який впродовж двох років закуповував цукор і реалізовував продукцію поза офіційним обліком, умисно ухиляючись від сплати ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Детективи ТУ БЕБ в Полтавській області завершили досудове розслідування стосовно керівника приватного сільськогосподарського підприємства з Харківщини, який умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах", – говориться у повідомленні.

"Директор підприємства впродовж двох років закуповував цукор, відображаючи операції у бухгалтерських та податкових документах. Водночас реалізовував продукцію поза офіційним обліком, умисно ухиляючись від сплати податку на додану вартість", – повідомляє БЕБ.

Слідством встановлено, що таким чином було закуплено більше ніж 20 тис. тонн цукру орієнтовною вартістю 439 млн грн.

Від реалізації продукції до бюджету не сплачено понад 73 млн грн. Збитки підтверджені висновком судової економічної експертизи.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

