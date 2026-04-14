Податкова посилює боротьбу з тіньовими схемами у сфері туризму

Податкова посилить роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму: за її даними, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває в тіні.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Сьогодні туристичний збір надходить не в повному обсязі: за різними оцінками, до 20–30 % ринку тимчасового розміщення перебуває в тіні", – говориться у повідомленні.

Це означає, що послуги надаються, а податки не сплачуються. Громади мають потенціал, але не отримують ресурс, зазначають у ДПС.

Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, часто не відображається реальна кількість туристів, інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути, пояснили у ДПС.

Головні управління ДПС у Хмельницькій та Чернівецькій областях разом із Кам'янець-Подільською, Хотинською, Китайгородською та Староушицькою громадами підписали меморандум про партнерство та співробітництво щодо адміністрування туристичного збору.

У межах співпраці протягом найближчих 6 місяців сторони будуть регулярно обмінюватись інформацією, проводити спільну аналітичну роботу та виявляти потенційні ризики недоотримання надходжень до бюджету.

"По суті – це буде спільна робота над виявленням нових платників та об'єктів оподаткування, залучення їх до офіційної діяльності, контроль за повнотою сплати податків та зборів", – зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Окрема увага приділятиметься методичній підтримці громад, а також роз'яснювальній роботі серед платників.

"ДПС підтримує розширення участі громад в процесі адміністрування податків. Але ми виступаємо за зважений, поетапний підхід. Тому що адміністрування податків – це не лише про функції. Це про процеси, інформаційні системи, доступ до даних, відповідальність за результат", – зазначила Карнаух.

За її словами, Хмельниччина та Буковина першими отримають практичний досвід впровадження нових механізмів.

Спільна робота податкових органів і громад має перетворити туристичний потенціал регіонів на реальні економічні результати, посилюючи фінансову спроможність територій і підвищуючи їхню інвестиційну привабливість, зазначили у ДПС.

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.

