БЕБ змусило волинську компанію сплатити 4,5 мільйона гривень податків

На Волині Бюро економічної безпеки виявило, що компанія, яке торгує електроінструментами та виробничим обладнанням, ухилилася від сплати податку у значних розмірах.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у Волинській області повідомили про підозру директору товариства, який ухилився від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

"Встановлено, що підприємство реалізувало товар на загальну суму понад 27 млн грн. Однак, з метою мінімізації податкового зобов’язання, директор не відобразив в податковому обліку товариства проведенні господарські операції", – говориться у повідомленні.

Такі дії призвели до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 4,5 млн грн. Під час слідства керівник товариства визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки, повідомляє БЕБ.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди, що передбачено Кримінальним кодексом України.

