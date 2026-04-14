Переробка і торгівля принесли понад третину надходжень до держбюджету
В Україні переробна промисловість і торгівля сформували понад 34% усіх надходжень до зведеного бюджету за січень–березень 2026 року.
Про це повідомляє в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Зокрема, переробна промисловість – 17,7%, оптова та роздрібна торгівля разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,5%.
Також, за її словами, ТОП галузі за часткою у бюджеті:
– державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,7%;
– фінансова та страхова діяльність – 11,2%.
Карнаух підкреслила, що суттєвою є динаміка зростання сплати. Зокрема, переробна промисловість продемонструвала найбільший приріст –15,5 млрд грн, або +18,2%. Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 10,5 млрд грн (+18,7%).
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 7,3 млрд грн (+8,4%). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,7 млрд грн (+18,8%).
Нагадаємо:
У березні до загального фонду держбюджету надійшло 169,4 млрд грн податків та зборів, які контролює Податкова служба. План виконано на 101,9%.