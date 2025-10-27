На Львівщині викрили масштабне виробництво контрафактного алкоголю

Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило групу осіб, які організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв у підпільних цехах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що нелегальне виробництво знаходилося у нежитлових приміщеннях. Там виготовляли алкогольні напої під виглядом продукції відомих торгових марок у двох цехах. Готовий товар продавали як оптовими партіями, так і в роздріб.

Йдеться, що в ході обшуків детективи БЕБ вилучили марки акцизного податку з ознаками підробки, спирт, пляшки горілки відомих брендів, бег-ін-бокси зі спиртовмісною рідиною, обладнання для виготовлення та маркування продукції, транспортний засіб тощо.

Окрім того, на одній зі складських баз, де зберігалась контрафактна продукція, працівники теруправління виявили та вилучили понад 42 тисячі пляшок склотари різних горілчаних виробів, інформують правоохоронці.

Триває досудове розслідування.

