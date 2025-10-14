На Львівщині детективи БЕБ викрили підпільне виробництво алкоголю на понад 1,2 мільйони

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення та збуту контрафактних алкогольних напоїв, які продавали під виглядом продукції відомих брендів.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Під час досудового розслідування встановили особу, яка організувала незаконне виробництво й продаж фальсифікованого алкоголю. Готову продукцію реалізовували як оптовими, так і роздрібними партіями.

Під час обшуків у нежитловому приміщенні Львова детективи БЕБ вилучили:

понад 4800 пляшок горілки з підробленими акцизними марками;

246 літрів рідини з ароматизаторами "Лимон" і "Шоколад";

1200 літрів спиртовмісної рідини;

обладнання для виготовлення та маркування продукції (станки, фени, шланги, лійки, спиртометри), корки й етикетки відомих торгових марок.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1,2 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).

