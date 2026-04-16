На Львівщині викрили незаконну масштабну схему збуту сигарет і алкоголю
У Львівській області виявили схему незаконного обігу підакцизних товарів без марок акцизного податку.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Слідством встановлено, що кілька осіб організували постачання та збут сигарет і алкоголю через роздрібні торговельні точки у Львівській області. Товари зберігали у нежитлових приміщеннях, звідки їх доставляли до магазинів для подальшого продажу.
Зазначається, що під час обшуків детективи виявили понад 253 тисячі пачок сигарет різних торгових марок, а також 233 картонні ємності з рідиною з характерним запахом спирту загальним об'ємом понад 2300 літрів.
За даними БЕБ, орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 13 млн грн.
Досудове розслідування триває.
