На Львівщині викрили незаконну масштабну схему збуту сигарет і алкоголю

У Львівській області виявили схему незаконного обігу підакцизних товарів без марок акцизного податку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що кілька осіб організували постачання та збут сигарет і алкоголю через роздрібні торговельні точки у Львівській області. Товари зберігали у нежитлових приміщеннях, звідки їх доставляли до магазинів для подальшого продажу.

Зазначається, що під час обшуків детективи виявили понад 253 тисячі пачок сигарет різних торгових марок, а також 233 картонні ємності з рідиною з характерним запахом спирту загальним об'ємом понад 2300 літрів.

За даними БЕБ, орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 13 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

