Прокуратура та БЕБ блокували схему ухилення від сплати антидемпінгового мита

Прокуратура та Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати антидемпінгового мита під час імпорту металевих виробів та домоглися її блокування на рівні державної політики.

Про це повідомляє Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство подавало до митних органів підроблені документи, в яких зазначалося, що товар нібито походить із Малайзії. Водночас підтвердити реальну країну походження продукції не вдалося.

Саме це дозволяло уникати сплати антидемпінгового мита та інших обов'язкових митних платежів. У результаті таких дій державний бюджет недоотримав понад 9,8 млн грн, стверджує прокуратура.

У листопаді 2025 року керівниці підприємства повідомили про підозру в організації незаконного ввезення металевих виробів на територію України.

"У межах розслідування правоохоронці не лише викрили конкретне порушення, а й задокументували сам механізм обходу антидемпінгових заходів", – говориться у повідомленні.

Зібрані докази були скеровані до Міністерства економіки України для відповідного реагування.

Надалі ці матеріали врахувала Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. У результаті антидемпінгові заходи поширили не лише на імпорт відповідної продукції з Китайської Народної Республіки, а й з Малайзії, а також на випадки відсутності належних документів про походження товару.

"Таким чином, досудове розслідування дозволило не лише викрити схему ухилення від митних платежів, а й усунути сам механізм її використання у майбутньому та посилити захист інтересів українських товаровиробників", – говориться у повідомленні.

