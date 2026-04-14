Держава повернула військовим понад 180 мільярдів податків

У 2025 році військовослужбовцям та працівникам деяких правоохоронних органів держава відшкодувала 181,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Обсяг повернутих податків торік був на 33 млрд грн вищим, ніж у 2024 році та майже вдесятеро вищим, ніж у 2021 році – до початку великої війни.

Чому держава повертає податок?

ПДФО, який сплачується з грошового забезпечення військовослужбовців та працівників деяких правоохоронних органів, держава може використовувати лише для того, аби відшкодовувати їм витрати на цей податок. Про це йдеться у Податковому кодексі України.

Іншими словами, стягнутий ПДФО держава може використовувати лише для того, аби повертати ці ж податки назад тим, з кого вона їх стягнула.

На перший погляд, ця операція не має сенсу. Однак, ПДФО сплачується не лише до державного бюджету: близько 64% суми цього податку надходить до місцевих бюджетів. Водночас компенсація сплачується з державного бюджету. Тому до жовтня 2023 року ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців фактично був дотацією з державного бюджету до місцевих.

З осені 2023 року держава переспрямувала ПДФО з грошового забезпечення військових повністю до державного бюджету. Це призвело до суттєвого скорочення доходів громад, у яких реєструвалися військові частини.

Кому компенсовують податок?

Відповідно до податкового кодексу, крім військовослужбовців, ПДФО компенсовується поліцейським, пожежникам, рятувальникам, працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та працівникам податкової міліції.

Податкову міліцію в Україні розформували у 2021 році, коли замість неї створили Бюро економічної безпеки. Водночас відповідних змін до закону щодо компенсації ПДФО досі не внесли.