Перемога демократів у США вдарила по долару та ШІ-акціях

Світові фондові ринки 4 листопада відреагували зниженням на перемогу демократів на виборах до Конгресу США, а долар опустився до місячного мінімуму через побоювання посилення регулювання технологічного сектору.

Про це повідомляє Reuters.

Демократи здобули більшість у Сенаті та Палаті представників, зокрема перемігши у традиційно республіканських штатах. Інвестори побоюються, що зміна контролю над Конгресом посилить нагляд за ШІ-компаніями та ускладнить реалізацію економічної політики Дональда Трампа.

Ф'ючерси на Nasdaq спочатку втратили понад 2%, але згодом скоротили падіння до 0,5%. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,35%.

Контракти на європейські фондові індекси також частково відіграли втрати: після падіння на 1,5% їхнє зниження скоротилося до 0,4%.

В Азії під тиском опинилися акції виробників чипів Samsung, SK Hynix і TSMC. Південнокорейський індекс KOSPI протягом торгів втрачав 3%, однак потім повернувся до невеликого зростання.

За словами стратега TD Securities Прашанта Ньюнахи, перемога демократів підвищує ймовірність жорсткішого регулювання технологій і штучного інтелекту, а також політичного протистояння у Вашингтоні.

Криптовалюти також подешевшали на тлі очікувань суворішого регулювання, водночас інвестори купували облігації, шукаючи безпечніші активи.

Нагадаємо:

30 жовтня на фондовому ринку стався розпродаж технологічних акцій у США через слабкі прогнози компаній та сумніви в окупності масштабних інвестицій у ШІ. Тоді акції Intel під час торгів втрачали майже 30%.