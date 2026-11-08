Anthropic купить газових електростанцій у дата-центри на 3,4 мільярда доларів

Компанія Anthropic уклала масштабну угоду щодо постачання газових двигунів для центрів обробки даних, оскільки лабораторії штучного інтелекту все глибше проникають в енергетичну галузь і обходять посередників у перегонах за дефіцитним енергетичним обладнанням.

Про це повідомляє Financial Times.

Наприкінці вересня ця передова лабораторія штучного інтелекту придбала у компанії OnePWR Solutions, постачальника обладнання з Сан-Антоніо (Техас), зобов'язання щодо постачання потужних генераторів загальною потужністю 1,7 гігават за 3,4 млрд доларів.

Anthropic не придбала саму компанію OnePWR, але угода включала інженерні та будівельні потужності, необхідні для встановлення генераторів. За словами особи, обізнаної з цим питанням, жоден із співробітників OnePWR не перейшов до Anthropic. Представники OnePWR та Anthropic відмовилися від коментарів.

Ця трансакція є найбільшою відомою одноразовою закупівлею енергогенеруючого обладнання лабораторією штучного інтелекту, що підкреслює, як перегони за електроенергією все глибше затягує технологічні компанії в енергетичну галузь.

Зазвичай розробники штучного інтелекту покладаються на комунальні служби та спеціалізовані енергетичні компанії в питаннях забезпечення електроенергією, але через стрімке зростання попиту на газові турбіни та генератори, компанії, що займаються штучним інтелектом, використовують свої фінансові можливості, щоб усунути посередників і взяти виробництво під прямий контроль.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, компанія OnePWR замовила генератори Caterpillar два роки тому, але для завершення угоди їй потрібне було фінансування. Компанія Anthropic спочатку планувала стати клієнтом OnePWR, але замість цього вирішила перейняти її замовлення на обладнання у Caterpillar.

Безпосереднє забезпечення енергетичним обладнанням стало вирішальним фактором для компанії SpaceX Ілона Маска, що дозволило їй швидко запустити свої величезні центри обробки даних; при цьому xAI, що належить SpaceX, на початку цього року придбала мобільні газові турбіни за 2 млрд доларів.

Материнська компанія Google, Alphabet, наприкінці 2025 року придбала енергетичну компанію Intersect. Замість того, щоб повністю викупити компанію або просто придбати обладнання, Anthropic забезпечила собі доступ до двигунів, замовлених роками раніше, до стрімкого зростання цін, які будуть доступні найближчим часом та протягом наступних двох років.

Нагадаємо:

Згідно з документами, поданими у понеділок до Комісії з цінних паперів та бірж США, виробник чат-бота Claude, Anthropic, повідомив про дохід у третьому кварталі на суму майже 17 млрд доларів станом на 30 вересня, порівняно з 1,4 млрд доларів за аналогічний період минулого року.