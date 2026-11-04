Комітет ВР підтримав законопроєкт про регулювання крипторинку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт щодо обороту віртуальних активів в Україні: це проміжний етап, у листопаді він має пройти друге читання у парламенті.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк.

Законопроект набирає чинності з 1 липня 2027 року і передбачає, що регулятором ринку буде Комісія з цінних паперів та Національний банку України (в частині електронних грошей, валютного нагляду і тп).

Документ передбачає, що операції із криптою не оподатковуються ПДВ, оподаткування здійснюється з різниці між купівлею та продажем за зразком із цінними паперами.

Для вже наявних віртуальних активів встановлюється до кінця 2028 року перехідний період, протягом якого до старих активів застосовуватиметься знижена ставка ПДФО 5%.

Обмін одного віртуального активу на інший не оподатковуватиметься, як і

прибуток у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати.

Крім того, передбачена авторизація для криптобірж, кастодіанів та інших учасників ринку, посилюються вимоги фінансового моніторингу та перевірки походження коштів тощо.

"Три роки роботи, сто-п'ятсот робочих груп, де всі вже сотні разів встигли пересваритися, чистого тексту закону 264 сторінки, порівняльна таблиця на 1301 сторінку….і ось нарешті все звели. Дякую всім за просто титанічну роботу над законопроектом", – написав Железняк у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт №10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні.