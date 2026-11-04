Перемога демократів спричинила зростання акцій технологічних гігантів на $750 мільярдів

Перемога демократів на проміжних виборах у середу спричинила стрімке зростання акцій американських технологічних гігантів, оскільки інвестори розраховують, що можливі обмеження на будівництво нових центрів обробки даних допоможуть їм зміцнити контроль над дефіцитними обчислювальними потужностями та полегшити тиск на напружені грошові потоки.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Amazon підскочили на 7,4 % до тримісячного максимуму, тоді як акції Meta Platforms, Alphabet та Microsoft подорожчали на 2–6,3 %, що стало рушійною силою зростання на Волл-стріт після кількох днів розпродажу, спричиненого побоюваннями щодо стрімкого зростання витрат у зв'язку з бумом штучного інтелекту.

Apple, яка уникнула масштабних витрат великих технологічних компаній на штучний інтелект, але відчуває на собі наслідки спричиненого штучним інтелектом стрибка цін на чипи пам'яті, підскочила майже на 7% до рекордного максимуму.

Якщо зростання збережеться, ці п'ять компаній мають шанс збільшити сукупну ринкову капіталізацію на понад 750 млрд доларів.

Це зростання означає різкий поворот для постраждалих гігантів хмарних технологій після буму ШІ.

Зростання відбулося після переконливої перемоги на проміжних виборах демократів, які виступають проти центрів обробки даних, зокрема в Техасі, що, ймовірно, прискорить негативну реакцію на енергоємні, водоємні та гучні об'єкти, які є серцевиною буму штучного інтелекту.

"Концептуально, після виборів може відбутися певне уповільнення або виникнути певні перешкоди на шляху до розбудови центрів обробки даних у майбутньому", — зазначив Арт Хоган, головний ринковий стратег компанії B. Riley Wealth.

"Найбільше занепокоєння цієї ночі для інвесторів у технологічний сектор та учасників ринку штучного інтелекту викликав штат Техас, звідки походитиме приблизно 25–30 % гігаватної потужності та пропускної здатності центрів обробки даних", — зазначив Ден Айвс, старший керуючий директор та аналітик у сфері технологій компанії Yorkville Ives.

Нагадаємо:

Світові фондові ринки 4 листопада відреагували зниженням на перемогу демократів на виборах до Конгресу США, а долар опустився до місячного мінімуму через побоювання посилення регулювання технологічного сектору.