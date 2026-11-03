Nvidia обмежує роботу своїх партнерів із дата-центрів з Китаєм – FT

Компанія Nvidia зобов'язала своїх партнерів, які займаються дата-центрами, скоротити обсяг послуг, що надаються китайським клієнтам.

Про це повідомляє Financial Times.

Цей крок ще більше обмежує можливості Китаю не відставати від американських конкурентів на тлі загострення суперництва між двома світовими лідерами у сфері штучного інтелекту.

За словами п'яти джерел, обізнаних із ситуацією, останніми місяцями найбільший у світі виробник чипів повідомив своїм клієнтам у сфері хмарних обчислень, що тепер вони повинні продавати щонайменше 51% своїх послуг компаніям, які не є китайськими.

Як зазначають співрозмовники, ці вказівки були передані усно; їх виконання контролюють відділи продажів та регіональні команди Nvidia, причому офіційно в документах ці вимоги не зафіксовані.

Видання пояснює, що тепер перед китайськими технологічними компаніями постала нова загроза для їхніх амбіцій у сфері ШІ. США вживають заходи, щоб ще більше обмежити доступ Китаю до передових американських чипів — зокрема, через угоди про використання хмарних обчислювальних потужностей за кордоном.

Ці додаткові правила поширюються на клієнтів Nvidia в усьому світі, а не лише на дата-центри в Азії. Втім, вони стосуються лише майбутніх контрактів і не зачіпають чинні угоди про оренду.

"Дата-центри та хмарні платформи, побудовані на американських чипах, є фундаментом, необхідним американським розробникам моделей і застосунків для конкуренції на світовому ринку. Давня політика США заохочує використання американської інфраструктури в хмарних сервісах і сприяє залученню клієнтів у будь-якому регіоні світу.

США послідовно підтримують розбудову американської інфраструктури в глобальному масштабі, що приносить процвітання, посилює вплив і створює робочі місця вдома", заявили в Nvidia.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia веде переговори щодо збільшення інвестицій у стартап з відкритим кодом Reflection AI або його придбання.