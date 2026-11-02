Дохід Anthropic сягнув 17 мільярдів доларів перед IPO

Згідно з документами, поданими у понеділок до Комісії з цінних паперів та бірж США, виробник чат-бота Claude, Anthropic, повідомив про дохід у третьому кварталі на суму майже 17 млрд доларів станом на 30 вересня, порівняно з 1,4 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg.

26 жовтня компанія подала заявку на первинне публічне розміщення акцій, яке має відбутися до свята Дня подяки у США. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Anthropic прагне досягти або перевищити суму, яку SpaceX залучила під час свого дебютного розміщення на суму 86,2 млрд доларів.

Оновлена заява підкреслює амбіції Anthropic, яка прагне виправдати стрімке зростання інвестицій і не зважати на уповільнення темпів зростання доходів у той час, коли Волл-стріт дедалі більше стурбована сумами, які технологічні компанії залучають від інвесторів для покриття витрат на штучний інтелект.

У компанії також заявили, що мають намір витратити понад 895 млрд доларів у найближчі роки.

Як свідчить заява, практично всі зобов'язання Anthropic на суму 895 млрд доларів пов'язані з витратами на обчислювальну потужність та інфраструктуру.

Очікується, що приблизно 448 млрд доларів з цієї суми буде витрачено до кінця 2030 року, хоча близько 70 млрд доларів зобов'язань мають бути виконані протягом року, що закінчується у вересні 2027 року.

Згідно з документами, з 30 вересня було додано зобов'язань на суму близько 100 млрд доларів.

За три місяці, що закінчилися наприкінці вересня, Anthropic зазнала чистого збитку в розмірі 23,3 млрд доларів проти 12,1 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

Згідно з поданими документами, останні показники за третій квартал включають збиток у розмірі 21,9 млрд доларів, пов'язаний із коригуванням справедливої вартості конвертованих облігацій та інших цінних паперів, що стало наслідком зростання ринкової вартості компанії.

Нагадаємо:

На фондовому ринку США 30 жовтня продовжився розпродаж технологічних акцій через слабкі прогнози компаній та побоювання, що величезні інвестиції у ШІ не принесуть очікуваних прибутків.