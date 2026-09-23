Новини 23 вересня: атаки на датацентри
Про російські удари: внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.
через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.
росіяни поцілили у фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві, обійшлося без жертв.
протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів.
Про банки і Росію: регіональний суд Відня ухвалив заочне рішення, яким зобов'язав підсанкційну російську компанію Rasperia виплатити Raiffeisen Bank International близько 3,15 млрд євро збитків.
Про експорт: українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору.
Про пшеницю: світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру, які з липня майже зупинили вантажні перевезення з Чорноморського регіону.
Про кіберзахист: технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту "Daybreak", щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак.
Про дизель: Адміністрація Трампа готує план щодо заборони експорту дизельного палива на 90 днів,
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