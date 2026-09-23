Росіяни два дні атакують нафтобази мережі WOG

Протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок цих атак не було зафіксовано постраждалих.

Деталей щодо масштабів руйнувань у компанії не уточнювали.

Нагадаємо:

22 вересня в Оболонському районі Києва зафіксували влучання в резервуари з пальним.

21 вересня росіяни вдарили по двох АЗС на Житомирщині. Один із ударів припав на заправку WOG у Звягельському районі, обійшлося без постраждалих.

13 вересня росіяни за добу атакували чотири заправки на Житомирщині.

За підрахунками ЕП, за останні пів року російські атаки пошкодили або зруйнували понад 300 українських АЗС.