Територія підвищеного ризику: скільки компаній на Київщині має нерухомість

У Києві та на Київщині, які уряд включив до переліку територій підвищеного ризику, зареєстровано 398 852 приватні компанії, з них 14 511 приватних компаній мають об'єкти нерухомості.

Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.

17 вересня уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику, а максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік.

Механізм поширили й на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростили.

У Києві та Київській області зареєстровано 398 852 приватні компанії. Сукупний чистий дохід проаналізованих компаній за 2025 рік становив 9,9 трлн грн, чистий прибуток — 384 млрд грн, повідомляє VKURSI.

У 2025 році понад мільярд гривень чистого доходу отримали 1 120 приватних компаній Києва та Київської області. Ще 6 361 компанія мала від 100 млн грн до 1 млрд грн чистого доходу, а 53 740 — від 1 млн грн до 100 млн грн.

Найбільше приватних компаній у столичному регіоні працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 151 046. У професійній, науковій та технічній діяльності зареєстровано 43 779 компаній, у будівництві — 35 343, у переробній промисловості — 31 316.

Об'єкти нерухомості мають 14 511 приватних компаній, зареєстрованих у Києві та Київській області. Із них 8 869 зареєстровані у столиці, ще 5 642 — у Київській області.

За підсумками 2025 року сукупний чистий дохід цих компаній становив 3,68 трлн грн, а чистий прибуток — 173,2 млрд грн.

Таким чином, на компанії з нерухомістю припадає близько 37% сукупного чистого доходу та близько 45% чистого прибутку всього проаналізованого приватного бізнесу Києва та області.

Окремо VKURSI проаналізували наявність нерухомості у компаній у торгівлі, переробній промисловості, логістиці та паливній енергетиці.

У сфері торгівлі нерухомість мають 1 739 компаній, у переробній промисловості — 1 617, у логістиці — 552, у паливній енергетиці — 95.

Нагадаємо:

Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

Раніше повідомилялося, що для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна

Раніше повідомлялося, що завдяки ухваленим урядом змінам до держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків: розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта.