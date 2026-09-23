Росія знову завдала удару по фармзаводу "Дарниця"

Росіяни поцілили у фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві, обійшлося без жертв.

Про це стало відомо з допису на Фейсбук членкині стратегічної ради "Дарниці" Катерини Загорій.

"Можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає", – написала вона у соцмережі.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків" , – додала Загорій.

Як стало відомо ЕП, зруйнована одна будівля. "Зруйнована одна будівля, ліки все одно будуть", – сказала Загорій.

Нагадаємо:

У ніч з 27 на 28 червня російські загарбники здійснили масовану атаку по Києву, внаслідок чого постраждав виробник ліків, компанія Дарниця.

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Раніше повідомлялося, що частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.