OpenAI надасть Україні засоби від кібератак

Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту "Daybreak", щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак.

Про це повідомляє BBC.

За даними Комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України (CERT-UA) — національної команди з реагування на кіберінциденти — у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 000 атак.

Daybreak здатна швидко виявляти вразливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT 5.6 Sol від OpenAI — конкурента моделей Mythos і Fable від компанії Anthropic.

Джордж Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив: "Захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами".

Реагуючи на цю новину, Рейф Піллінг, старший директор з аналізу загроз у компанії з кібербезпеки Sophos, зазначив, що російські наступальні кібероперації були "ключовим компонентом" агресії Кремля проти України з 2014 року.

"Будь-яка ініціатива, що посилює вже й так високопрофесійні, але надмірно навантажені зусилля України у сфері кіберзахисту, є позитивним кроком і може стати цінним мультиплікатором сили", — сказав він.

Джеймі МакКолл, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну — частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвідінформацію в умовах активного конфлікту.

На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти країни.

Нагадаємо:

Компанія Anthropic запобігла спробам використання її моделей Claude для проведення кампанії кібершпигунства проти України, яка, як підозрюється, пов'язана з Росією.