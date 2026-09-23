В США готують заборону на експорт дизелю – Politico

Адміністрація Трампа готує план щодо заборони експорту дизельного палива на 90 днів, незважаючи на розбіжності всередині адміністрації та з нафтовою галуззю, з метою знизити ціни на енергоносії, які тиснуть на республіканців напередодні проміжних виборів.

Про це повідомляє Politco із посиланням на власні джерела.

Заборона, юридичні процедури щодо якої ще опрацьовуються, спричинила розбіжності всередині адміністрації та з нафтовою галуззю, яка попередила, що будь-яка короткострокова вигода буде перекрита підвищенням цін на паливо в майбутньому.

Будь-яке припинення поставок стане першим обмеженням на експорт енергоносіїв із США з того часу, як адміністрація Обами у 2015 році скасувала заборону на експорт нафти, що діяла протягом десятиліть.

Однак війна, яку адміністрація Трампа розпочала проти Ірану в лютому, а також атаки України на російські нафтопереробні заводи призвели до зростання цін на дизельне паливо до рекордних рівнів і змусили республіканців із сільськогосподарських штатів вимагати введення заборони.

Деякі законодавці з Республіканської партії, керівники нафтопереробної галузі та навіть деякі урядовці досі намагаються переконати президента Дональда Трампа, що заборона буде поганою ідеєю, яка може обернутися проти нього, зрештою підвищивши ціни на бензин, авіаційне паливо та інші види палива.

Однак, оскільки високі ціни на енергоносії продовжують дошкуляти республіканським кандидатам напередодні важких проміжних виборів, які відбудуться менш ніж за сім тижнів, Трамп схильний оголосити про заборону до кінця тижня.

90-денна заборона може призвести до короткострокового зниження цін на дизельне паливо в деяких регіонах США, оскільки танкери з паливом, яке спочатку призначалося для Європи чи Азії, будуть перенаправлені назад у паливну систему США, збільшивши внутрішню пропозицію.

Однак нафтопереробні заводи зрештою сповільнять виробництво у відповідь на втрату великого експортного ринку, що спричинить зростання цін.

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